Al een kwarteeuw plant Gezinsbond Oostrozebeke geboortebos aan

Niettegenstaande het grillige herfstweer kwamen de jonge Oostrozebekenaren massaal afgezakt naar de Hoogstraat, waar een stuk geboortebos zou worden aangeplant.

Bruno Seurinck van Gezinsbond Oostrozebeke geeft een woordje toelichting: “Het geboortebos is ontstaan als een initiatief van de Gezinsbond om een boom aan te planten voor ieder kind dat in dat jaar geboren was. De Oostrozebeekse afdeling is hiermee gestart in 1997, wat betekent dat in 2022 de 25ste editie zou volgen. Tijdens de coronaperiode is er slechts één editie geweest, waarbij er geen gezinnen werden uitgenodigd, maar wel bomen geplant werden.”

“In de afdeling Oostrozebeke bestond het initiatief altijd uit het planten van een aantal bomen in aanwezigheid van de gezinnen die een kindje hadden verwelkomd. Het gemeentebestuur draagt steeds bij tot het initiatief door een plaats aan te duiden waar de bomen mogen geplant worden, door zelf de bomen aan te kopen en ook logistieke voorbereidingen te treffen.”

81 kinderen

In 2022 werden er in Oostrozebeke 81 kinderen geboren. Voor de editie van dit geboortebos waren 20 gezinnen ingeschreven. Gezinsbond Oostrozebeke ontving de gezinnen zondag in OC Mandelroos alvorens zich naar de plaats in de Hoogstraat te begeven. De Gezinsbond zal ook een bord laten plaatsen waarop alle voornamen van de pasgeboren kinderen zullen komen.

De afdeling Oostrozebeke maakte ook dankbaar gebruik van de gezellige bijeenkomst om haar activiteiten zoals de paaseierenraap, de jaarlijkse zomerfietstocht en de tweedehandsmarkt, maar ook de zwemlessen en de kinderoppasdienst in de kijker te zetten.

Omdat de afdeling de jonge gezinnen graag wil blijven verrassen met een geanimeerd programma wordt ook een beroep gedaan op jonge dynamische ouders die graag hun schouders willen zetten onder de werking of de organisatie van een activiteit.