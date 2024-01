“Al 354 vogelsoorten gezien!”: Jonas (30) is vogelspotter en geeft liefde door aan volgende generatie

Een blauwe rotslijster in Durbuy lokte onlangs veel vogelspotters. Eén van hen was Jonas Ghyselen uit Mesen, die al meer dan tien jaar gepassioneerd is door vogels. Hij spotte de voorbije jaren al 354 soorten in België. De opvolging lijkt verzekerd, want hij geeft de passie met veel plezier door aan zijn gezin.

Jonas Ghyselen (30) is afkomstig uit Boezinge en woont sinds een zestal jaar met zijn gezin in Mesen. In het dagelijks leven werkt hij als ingenieur elektromechnica bij het bedrijf Valvan in Menen. Zijn vrije tijd staat in het teken van vogels. “Ik kreeg deze passie niet van thuis mee maar ik ontwikkelde het via het vissen”, zegt Jonas. “Toen ik aan het water zat te hengelen, zag ik verschillende vogels rondvliegen en wou ik telkens weten welke soort ik zag. Beetje per beetje verschoof mijn interesse van vissen naar vogels. Met mijn eerste vogelgids probeerde ik elke vogel te determineren en sinds 2012 ben ik actief gaan kijken naar zeldzame vogels die gemeld werden.”

Intussen hebben de vogels geen geheimen meer voor Jonas. “Ik leerde veel bij door boeken te lezen en het observeren zelf. In het begin ging ik mee met ervaren vogelaars. Soms heb je maar een korte tijd om de vogel te zien en dan is het belangrijk dat je weet op welke specifieke kenmerken je moet letten.”

Jonas: “Ik ben geabonneerd op de app Belgian Bird Alerts. Daar krijg je een melding als er ergens een zeldzame vogel gezien wordt. Het is dan zaak om zo snel mogelijk in m’n auto te springen en naar die locatie te rijden. Het gebeurt dat je van een kale reis terugkeert, maar dat zijn nu eenmaal de risico’s van het vak. Er zijn niet veel uithoeken in België waar ik nog niet geweest ben. In de Westhoek zijn De Blankaart en de IJzermonding in Nieuwpoort mijn favoriete gebieden, maar ik ga ook regelmatig naar de polders rond Brugge en de Ardennen.”

Broeddrang

“Ik ben veel op pad en besef dat je op de meest onverwachte locatie toch een leuke soort kan aantreffen. Tijdens de trekperiodes maak je het meeste kans om een zeldzaamheid te zien, maar ik kan evengoed genieten van de ‘gewone’ soorten. April en mei zijn de topmaanden van de voorjaarstrek. Vogels vliegen dan van hun overwinteringsgebied in het zuiden naar hun broedbiotoop meer noordelijk. Het is belangrijk om snel ter plaatse te zijn. De broeddrang zorgt ervoor dat vogels in het voorjaar zo snel mogelijk op hun broedlocatie willen zijn en zijn dus meestal snel terug weg. De topperiode van de najaarstrek begint eind augustus en loopt tot eind november. Intussen staat de teller op 354 verschillende vogelsoorten in België.”

“Als er ergens een zeldzame vogel gespot wordt, spring ik in mijn auto en rij er naartoe”

Onlangs kwam Jonas nog op VTM Nieuws tijdens een reportage over de blauwe rotslijster die gespot werd in Durbuy. “Die werd pas op donderdag om 15 uur gemeld, dus het was onmogelijk om nog voor het donker daar te geraken. Toen de vogel vrijdagmorgen gezien werd ben ik meteen vertrokken. Eenmaal ter plaatse kreeg ik de vogel prachtig te zien, een hele opluchting.”

Hij is intussen ook goed uitgerust. “De verrekijker hangt bijna constant rond mijn nek en die gebruik ik vooral voor vogels in vlucht en snel een vogel te bekijken. Mijn telescoop gebruik ik om foeragerende vogels beter in detail te bekijken. Als souvenir maak ik meestal een bewijsfoto, maar een perfecte foto is voor mij minder van belang. Ik wil niet constant bezig zijn met het maken van een goede foto, maar vooral genieten van de vogel zelf en het gedrag observeren.”

Jonas probeert de microbe ook door te geven aan zijn kinderen. “Onze oudste zoon Jules wordt dit jaar vijf en neemt meestal ook zijn kleine verrekijker mee. De voederplaats in de tuin moet ik steeds bijvullen van hem, dus hij is geïnteresseerd. Mijn vrouw aanvaardt dat we soms in allerijl moeten vertrekken, want ze weet dat het aan mij zou vreten als ik niet zou kunnen gaan kijken. Ook als we een zomerreis plannen, zoek ik de goede gebieden op en gaan we vaak soorten zoeken die we in België niet vaak te zien krijgen.”, aldus Jonas.