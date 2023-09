Al 157 gezinnen in Knokke-Heist kozen voor klimaatbestendige tuin

Burgers in Knokke-Heist kunnen sinds 2021 gratis advies krijgen van Tuinrangers – dat zijn vrijwilligers die een stevige natuuropleiding genoten van het opleidingscentrum van Natuur en Bos. De Tuinrangers gaan op bezoek in de tuinen van medeburgers en geven advies op maat om de tuin biodiverser en klimaatbestendiger te maken. Al 157 gezinnen uit Knokke-Heist nodigden een Tuinranger uit. En wat blijkt? Vooral tuinaanpassingen die leiden tot minder werk zijn erg in trek.

Het gemeentebestuur zet met de financiering van het Tuinrangerproject in op de grote groene ruimte die alle tuinen van Knokke-Heist samen vormen. Als in al die tuinen natuurvriendelijke elementen aan bod komen, betekent dat een enorme meerwaarde voor wilde dieren. Een tuin kan een viersterrenhotel met koud buffet zijn voor roodborstjes, egels, waterjuffers en talloze andere fascinerende dieren. Bovendien kan zo’n tuin beter tegen droogte en hitte. De Tuinrangers geven concrete tips en advies op maat om de biodiversiteit in de tuin te verbeteren.

Minder werken, meer natuur, meer genieten

Na afloop van het tuinadvies meet het Agentschap voor Natuur en Bos wat tuineigenaars doen met het gegeven advies. Het aanleggen van een composthoekje voor tuinafval, zoals snoeihout en bladeren (65,2%) en het omvormen van een gazon naar bloemenweide (69,2%) zijn bij de populairste tuinaanpassingen. Deze tuinelementen spelen enorm in het voordeel van kleine tuindiertjes en betekenen tegelijk minder werk voor de tuineigenaar.

“Neem nu een stuk gazon dat je omvormt tot een bloemenweide. Van een 2-wekelijkse maaibeurt evolueer je naar een 2-jaarlijkse maaibeurt. En het resultaat is niet alleen een streling voor het oog, maar ook hemel op aarde voor veel insecten. Insecten bestuiven op hun beurt bloemen en zijn een voedselbron voor vogels. Voor je het weet, gonst je tuin van het leven. Missie geslaagd”, vertelt Werner Van Craenenbroeck, projectleider van de Tuinrangers.

Minder maaien betekent minder werk. Maar ook tuinafval ter plekke houden, bespaart een hoop tijd. “Mensen bollen niet graag wekelijks naar het afvalpark met een hoop maaisel, snoeihout of bladeren. Horen dat het ook anders kan, voelt dan vaak als een opluchting. En er komt bovendien tijd vrij om te genieten van al dat extra leven en kleur in de tuin. Kortom, minder werken, meer natuur, meer genieten: dat is een echte win-win-win”, aldus Werner Van Craenenbroeck.

Wil je ook gratis tuinadvies krijgen op maat? Dan wacht je daar best niet te lang mee. Het Tuinrangerproject in Knokke-Heist zit nu in de helft van de looptijd. Bovendien is het najaar de beste periode om tuinaanpassingen te doen! Via de website https://www.tuinrangers.be/tuinadvies-aanvragen kunnen tuineigenaars in Knokke-Heist een gratis tuinadvies aanvragen. Een ranger neemt contact met je op voor een afspraak ter plaatse. (MM)

Lees ook…

Meer leven in je tuin? Schakel eens een Tuinranger in! – KW.be