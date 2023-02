Agentschap Natuur en Bos legt ruim 20 hectare nieuw bos en natuur aan in Brugge

Het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos begon dit weekend met het beplanten en bebossen van een domein van 22 hectare tussen het kanaal Gent-Oostende en de spoorweg in Sint-Andries bij Brugge.

Begin vorig jaar kocht het Agentschap voor Natuur en Bos zo’n 22 hectare akkers, weilanden en bos ten zuiden van de Meetkerkse Moeren, tussen het kanaal Gent-Oostende en de spoorweg in Sint-Andries. Het nieuwe natuurgebied, dat de naam Bloemendaele krijgt, is toegankelijk via de Pastoriestraat. “Deze winter wordt daarvan al 2,5 hectare bebost”, zegt Evy Dewulf, regiobeheerder Kust en Westhoek bij het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos.

Op een van de akkers werden dit weekend 18 verschillende soorten bomen en struiken aangeplant, zoals onder meer de wintereik, de zoete kers, de spork, de Gelderse Roos en de Mispel. Het Agentschap kreeg hierbij de hulp van jongeren van de scouts Savio, de scouts Sint-Hubertus en enkele Chiroleden. Door hen samen werden maar liefst 900 bomen aangeplant.

“Een aantal weilanden op het domein wordt ook ongemoeid gelaten en gebruikt door landbouwers uit de buurt om dieren te laten grazen”, verduidelijkt Evy Dewulf. “De komende drie jaar wordt het bos nog eens uitgebreid met 3 hectare en maken we samen met Stad Brugge werk van een wandelpad doorheen het gebied en andere recreatieve elementen.”