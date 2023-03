Agentschap Natuur en Bos deelt foto nadat ezel vast kwam te zitten in conservenblik: “Zo schadelijk kan zwerfafval zijn”

Het Agentschap Natuur en Bos deelde een opvallende foto op haar sociale media om aan te tonen hoe schadelijk zwerfafval kan zijn. Het gaat om een ezel die in het natuurdomein van de Houtsaegerduinen in De Panne ontdekt werd die met zijn poot vastzat in een weggegooid conservenblik. Het arme dier kon gelukkig bevrijd worden. “Dit is wat zwerfafval kan veroorzaken. Het is nooit onschuldig”, zegt Jeroen Denaeghel van Agentschap Natuur en Bos.

Het Agentschap Natuur en Bos heeft zowel in natuurgebied Noordduinen in Koksijde als natuurgebied Houtsaegerduinen in De Panne een kudde ezels in eigen beheer die op een natuurlijke manier door begrazing voor onderhoud zorgen. De ezels lopen er al jaren vrij rond en zijn ook te bewonderen door wandelaars. Maar zwerfafval, wellicht achtergelaten door wandelaars, kan ook voor problemen zorgen. Dat toont Natuur en Bos nu aan met een foto van een ezel in de Houtsaegerduinen. Het dier werd vorig jaar in het natuurgebied gevonden met de poot vast in een al roestig conservenblik.

Snel geholpen

“Het toont aan wat zwerfafval kan veroorzaken en dat dit nooit onschuldig is”, zegt woordvoerder Jeroen Denaeghel. “Een stukje papier of blikje op de grond, dat kan toch geen kwaad? Think again!” meldt het ANB. “Deze ezel werd vorig jaar door een wandelaar aangetroffen in de duinen met zijn poot vast in een blik. Die alerte burger verwittigde de boswachter waarna arbeiders van ANB ter plaatse kwamen en de arme ezel snel konden helpen. Op die manier hield de ezel er niets aan over. Maar als hij enkele dagen langer zo had rondgelopen, dan bestond de kans dat zijn poot was beginnen wegrotten.”

Het ANB vraagt daarom om er mee voor te zorgen dat er geen ongelukkig gebeuren en de natuur mooi blijft. “Simpel, gooi afval niet zomaar weg”, is de simpele maar duidelijke boodschap. (JH)