Agave van cactusverzamelaar Dirk uit Tielt staat voor het eerst in 40 jaar in bloei: “Unieke gebeurtenis, zeker voor cactusliefhebbers”

In de tuin van Dirk De Vlieger en partner Mieke Truyaert in Tielt is een bijzonder stukje flora te zien. Een van de agaves van Dirk is voor het eerst in bijna 40 jaar beginnen te bloeien. De plant bloeit slechts één keertje in haar leven, waarna ze verwelkt en sterft.

Dirk verzamelt al ruim veertig jaar cactussen en heeft liefst 1.500 verschillende soorten in z’n collectie. Het is de eerste keer dat hij dit meemaakt. “Alle energie van de plant gaat nu naar de bloei. Vermoedelijk zal de plant nog een paar weken blijven bloeien, om daarna af te sterven. Een einde in schoonheid, niet? Een unieke gebeurtenis, zeker voor cactusliefhebbers. In mei hadden Mieke en ik hier een succesvol opendeurweekend en toen al waren er veel cactusliefhebbers (Dirk is lid van cactusvereniging Grusonia, red.) die me vroegen hen op de hoogte te houden van de evolutie van deze plant. We verwachten de komende weken dus wel wat bezoek.”

De plant in kwestie is een Agava Parassana of koolkopagave, die in de natuur normaal louter in Centraal-Amerika voorkomt en tot 4,5 meter hoog kan worden. Het exemplaar van Dirk meet nu zo’n 3,5 meter, inclusief stengel. Hij kocht de agave een kleine veertig jaar geleden. “Ze zat jarenlang in een pot. Pas vijf jaar geleden heb ik ze in volle grond geplant en sindsdien is ze fors beginnen groeien. In juli vorig jaar is er in het midden van de plant een stengel ontstaan. Het leek wat weg op een reusachtige asperge. Die heb ik vorige winter extra goed beschermd. Met succes, want de stengel bleef groeien. Vorige week begon de kop zich te openen en kwamen er razendsnel enkele nieuwe takken met bloemen uit.”

Veel bijtjes

De gele bloemetjes, die op verschillende nieuwe, snelgroeiende stengels zijn ontstaan, lokken heel wat insecten. Tientallen wilde bijen zoemen er rond en werksters vliegen voortdurend af en aan met nectar. Al hebben Dirk en Mieke er geen last van. “Integendeel. Als we op het terras zitten komt geen enkel insect tot bij ons. De agave is zo’n grote aantrekkingspool dat ze alleen maar voor de plant oog hebben”, zegt Mieke. “Het zal toch raar doen, de dag dat de plant er niet meer is.”

Of het koppel zo’n schouwspel nog eens zullen meemaken? “Misschien””, zegt Dirk. “Net naast die plant heb ik een andere soort agave staan die nog ouder en groter kan worden. Het gaat om een Salamana Ferox. Die kan nog hoger worden en bloeit doorgaans pas tussen de 40 en de 80 jaar. Dus wie weet.” (SV)