Afvalintercommunale IVVO start actie: “Plak een fruitsticker, plant een boom”

Afvalintercommunale IVVO is een campagne gestart rond fruitstickers. “De welbekende stickers die op ieder stuk fruit kleven horen bij het restafval en niet in de gft-container,” zegt Valentin Despeghel, voorzitter van IVVO. “Om het correcte sorteergedrag aan te leren zijn we met deze campagne gestart.”

Mensen zijn er zich vaak niet van bewust dat ze de fruitstickers mee met de restjes fruit in de gft-container werpen. “Maar dat hoort niet,” verduidelijkt Valentin Despeghel. “Voor de verwerking is het van groot belang dat de fruitstickers uit het gft-afval blijven. De regel is simpel, de fruitsticker moet bij het restafval, al de andere restjes in de gft-container.”

Nog tot eind dit kalenderjaar kan de consument de fruitsticker kwijt op een spaarkaart. “Per volle spaarkaart zal IVVO een boom voorzien die de deelnemers zelf kunnen komen helpen aanplanten.” De bomen zullen vanaf januari 2023 aangeplant worden in het Passendaleveld in Zillebeke. “We gaan daar dus voor een uitbreiding met naast de geboortebomen ook de aanplantingen voor het fruitstickerbos.” De voorzitter hoopt dat de campagne goed zal zijn voor een 5000-tal bomen. “In ons werkingsgebied wonen 50.000 gezinnen. Als 10% meedoet aan de actie dan halen we dit aantal zeker.” De geplande uitbreiding van het Passendaleveld zal het aantal geplante bomen van de voorbije 4 jaar op 80.000 bomen brengen. “En daar kunnen we best trots op zijn.”

De campagne werd voorgesteld op de vrijdagmarkt in Wijtschate bij fruithandelaar Franky Vanthorre. Hij startte nu 20 jaar geleden deze markt op. “Als geboren Wijtschatenaar kon ik geen betere plaats vinden om te starten als marktkramer. Ik zag de voorbije jaren niet het fruit en de groenten veranderen maar wel de hoeveelheid aan stickers daarop. De smaak zal daardoor zeker niet veranderen maar het oogt mooier om aan te bieden aan de mensen. Aan hen nu om ook correct te sorteren.”

De spaarkaarten om de fruitstickers op te kleven zijn te verkrijgen via de gemeente. Ook de scholen kunnen deelnemen aan de campagne. Zij ontvangen een papieren boom waarop de leerlingen hun fruitsticker kunnen kleven.