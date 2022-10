Afscheid van Gilbert Liefhooghe (68) en ‘zijn’ paddenpoel in Elzendamme: “Poel is uniek in de provincie”

Het gemeentebestuur en de Milieuraad van Vleteren namen afscheid van Gilbert Liefhooghe (68) en ‘zijn’ paddenpoel. De poel van 825 m² werd in 1998 aangelegd op grond van de IVVO, achter het containerpark in Elzendamme en daarna volgden gidsbeurten.

De grote bezielers van deze educatieve poel, van groot belang voor het voortbestaan van amfibieën (uitstekende insectenvangers), waren Gilbert Liefhooghe en wijlen Noël Vadenbussche, die overleed in 2018. “Toen we in Vleteren de Milieuraad hadden opgericht, was ons eerste project de installatie van een natuurwerkgroep om de jeugd iets bij te brengen over hun leefmilieu. En daaruit groeide de paddenpoel”, zegt Gilbert Liefhooghe, die bediende was bij de Spoorwegen.

“Deze twee mensen hebben zich vrijwillig ingezet om hier een prachtige educatieve poel van te maken”, zei burgemeester Stephan Mourisse (LVP) van Vleteren. “In 1999, na het eerste seizoen, werd ferm geïnvesteerd: voor 50.000 frank werd videomaterieel, documentatie en educatief materieel aangekocht. Op dat moment kwam ook de vraag naar een groter tuinhuis (3,5 op 6 m), dat ook als leslokaal kon dienen voor de klassen die op bezoek kwamen”, aldus nog de burgemeester.

Windhoos

“Maar in juli 2001 werd onder meer die blokhut vernield door een windhoos. De brokstukken lagen in de weide en in de poel zelf. Een enorme teleurstelling voor mijn partner Noël en ikzelf. In het voorjaar van 2002 werd de poel heropend, met een herstelde blokhut. Vanaf het eerste seizoen konden we rekenen op een enorme belangstelling”, vertelt Gilbert Liefhooghe.

“De aantallen stegen jaarlijks. Dit kwam ook door de aanwezigheid van de Plattelandsklassen in De Sceure in Oostvleteren. Een bezoek aan onze poel stond steeds op hun programma. Ik nam ook steeds alle administratie voor mijn rekening. Maar Noël en ik vormden een goed getraind tweespan. Elk had zijn taak. De gidsbeurten probeerden we altijd op te smukken met de nodige humor, door eens een bloedzuiger op de hand van de stoerste van de klas te zetten”, lacht Gilbert.

Nadat Noël in 2018 overleed, nam Jan Kemps van de Vleterense Milieuraad zijn taak over. De aanpak bleef zo goed als mogelijk dezelfde. “Door corona lagen de activiteiten twee jaar stil, tot dit voorjaar. Onlangs liet Gilbert ons weten dat hij na 24 jaar wil stoppen met gidsen. We kunnen hem alleen maar van harte bedanken voor zijn bereidwillige inzet, zijn enthousiasme en zijn uren werk”, zei de burgemeester.

Nieuwe gidsen

Voortaan zullen de inschrijvingen gebeuren via de Milieudienst van de gemeente. Voor de vervanging van Gilbert werden vijf nieuwe gidsen aangetrokken: Dirk Waeyaert, José Marchand, Dries Moeyaert, Anja Goudeseune en Jan Kemps.

Deze laatste sprak in naam van de nieuwe gidsen: “Het was voor mij een waar genoegen om ondergedompeld te worden in de wereld van jouw paddenpoel, jouw tweede thuis. Week- en zondagen trotseerde je het soms erg gure weer om in het ijskoude water levend materiaal te vergaren en alles in gereedheid te brengen.”

“De inzet, de drive en het enthousiasme waarmee je dit al die jaren deed, maken jou onsterfelijk voor de duizenden kinderen, die hier naar jouw verhalen kwamen luisteren. Geen enkel provinciedomein heeft het niveau van jouw paddenpoel. Hopelijk mogen we soms nog eens een hulplijn bellen”, besloot Jan Kemps.