Abnormale sterfte bij bomen in de Keiweg in Oostvleteren

Een alerte en ongeruste landbouwer meldde zondagnamiddag dat er abnormaal veel bomen aan het verkleuren waren in de landelijke Keiweg in Oostvleteren.

Bij nader toezien zag hij dat er 31 van de in totaal 55 bomen aan het sterven zijn. Naar de oorzaak is het nog gissen. Ziekte, droogte of kwaad opzet? Het gaat over de Grijze, of ook gekend als de Grauwe Abeel, familie van de populier.

De meeste hebben al een diameter van meer dan 40 cm. Sommige bomen staan mooi groen, de zieke of dode bomen waren groen en zijn nu fel aan het verkleuren. De gemeente is nog niet op de hoogte. (RVL)