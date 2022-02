Aantal zwerfkatten daalt fors in Gistel

Het aantal zwerfkatjes dat gevangen wordt op Gistels grondgebied, zit in een dalende lijn. De vrijwilligersgroep ‘Zwerfkatjes Gistel’ kon in 2021 precies 125 katten en kittens afvangen. In 2020 waren dat er nog 214. “In samenwerking met de stadsdiensten werd zo heel wat dierenleed en overlast voor omwonenden vermeden”, klinkt het bij de stad en vrijwilligers.

“Na drie jaar van harde inzet werpt het gevoerde beleid rond zwerfkatten stilaan z’n vruchten af”, zo stelt schepen van Dierenwelzijn Wim Aernoudt (N-VA), nadat er vanuit de oppositie werd gepolst naar de welbekende problematiek van zwerfkatten. “In de loop van 2019 heeft het stadsbestuur de aanpak van het probleem grondig gewijzigd. Een werkgroep ontfermt zich specifiek over deze zaken. De actieve en gedreven groep ‘Zwerfkatjes Gistel’ is intussen uitgegroeid tot een organisatie van vijftien vrijwilligers.” De samenwerking met de dienst Omgeving en de werkliedenploeg van de stad loopt gesmeerd en de resultaten bevestigen dit, zo luidt het.

Het is moeilijk om voor alle gevangen dieren in de asielen een plaatsje te vinden

“In dat eerste werkjaar 2019 werden er zo’n 120 katten en kittens behandeld. In 2020 werden maar liefst 214 katten en kittens geholpen. In 2021 daalde het cijfer tot 125. “Onder het nieuwe beleid van deze legislatuur werden intussen meer dan 450 katten en kittens verder geholpen”, gaat Aernoudt door. “De stad neemt de kosten voor sterilisatie of castratie van de zwerfkatten op zich. Dat waren er in 2019 en 2020 elk jaar een vijftigtal. In 2021 is dat cijfer gedaald tot 29. De gevangen kittens worden zonder kosten voor de stad bij de asielen opgevangen. Ook voor tamme katten die worden afgestaan, zoekt de werkgroep ‘Zwerfkatjes Gistel’ een oplossing. Dat waren er in 2021 nog zeventien, in 2020 bedroeg dit getal nog 38.”

Het wordt echter steeds moeilijker om voor alle gevangen dieren in de asielen een plaatsje te vinden. Gistel heeft een samenwerking met Het Blauwe Kruis in Oostende.

Grote overbevraging

“We dragen jaarlijks zo’n 4.000 euro bij aan de kosten. Het Blauwe Kruis kampt echter met een grote overbevraging. We zijn er dus nog lang niet. De Gistelnaar kan het gevoerde beleid en ‘Zwerfkatjes Gistel’ het best ondersteunen door zijn of haar kat(ten) te laten chippen en te steriliseren/castreren. Dit is trouwens wettelijk verplicht. Alleen zo gaan we richting een structurele oplossing om dit dierenleed en bijhorende overlast op vele plaatsen te vermijden.”

(TVA)