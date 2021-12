Aanplantingen in grote weide achter Professor Idewijk: “Ideale plek om te onthaasten”

Op de weides langs de Leie achter de Professor Idewijk en de Riemeers, die eigendom zijn van het OCMW Wervik, wil het stadsbestuur meer groen en natuur aanleggen. Een eerste deel werd reeds aangeplant.

“Het Stadslandschap Leie en Schelde heeft hiervoor een landschapsplan opgemaakt. In de grote weide met een oppervlakte van 15.760 vierkante meter komen er enkele schaduwbomen, zoals zomerlinde en haagbeuk. Evenals een landschappelijke haag met meidoorn en een houtkant ter hoogte van de woonwijk”, klinkt het bij schepen van Groen Ann Degroote (stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project).

“De weide wordt een stopplaats voor fietsers en wandelaars langs het jaagpad, een ideale plek om te onthaasten. Er wordt een nieuwe verbinding aangelegd zodat recreanten vanuit de woonwijk het jaagpad langs de Leie kunnen bereiken en daar kunnen genieten van het bijkomend aangelegd stuk natuur. Door een natuurlijke inrichting voorzien we in extra habitat voor fauna en flora en dragen we bij aan de bestuiving, zorgen we voor verkoeling en maken we infiltratie en opslag van water mogelijk. Van op de hoogte zal men een mooi zicht hebben op de omgeving en op De Leie. Hier worden zitelementen voorzien als rustpunten. Deze weide wordt een kruidenrijk grasland met als voornaamste doelstelling een hoge biodiversiteit met gemaaide wandelpaden.”

De ingang tot de weide is ter hoogte van de Professor Idewijk 44. In de woonwijk bevinden zich zwaluwen. Door een deel van de weide nog te laten begrazen, zullen de zwaluwen nog steeds modder en koeienvlaaien vinden om hun nesten te bouwen. In het laag gelegen deel wordt een poel aangelegd met steile oeverwand om ook oeverzwaluwen aan te trekken. De poelen worden in het najaar van 2022 aangelegd.

Stapstammetjes

“In de kleine weide langs het jaagpad zullen we het nieuw aangelegd speelplein op de Riemeers op natuurlijke wijze koppelen met het jaagpad”, aldus de schepen over de toekomstplannen. “Om het niveau tussen de wijk en het projectgebied op te vangen, wordt gekozen om op verschillende wijzen het hoger gedeelte te bereiken, dit onder meer via stapstammetjes, een taludglijbaan en een klauterladder.”

“Naast de bestaande constructie op het speelplein met een houten tabaksast, wordt een trap met een vlonderpad voorzien, zodat ouders en andere passanten van het zicht kunnen genieten. Om verbinding te maken met het jaagpad, wordt een houten brugje voorzien. Doordat dit natte weides zijn, zullen de graspaden met grond van ter plaatse verhoogd worden aangelegd. Op de verhoogde plekken kan een picknickset voorzien worden met picknickkast. Over het volledige gebied wordt een bloemenweide ingezaaid met solitaire bosjes en bomen.”