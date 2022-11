Aanplant tweede deel Kronospanbos in natuurreservaat De Sulferberg in Reningelst

In het natuurpuntreservaat De Sulferberg in Reningelst is een 2.500 vierkante meter groot nieuw bos aangeplant. Dat gebeurde met financiële steun van de firma Kronospan. “De aanplant maakt deel uit van het project ‘Grow – Let’s plant the future together’, waarbij Kronospan in 22 landen samen 1 miljoen bomen in de grond wil stoppen.”

De aanplant gebeurde in een vroegere hertenweide die Natuurpuntconservator Piet Hardeman kon aankopen van een privépersoon, samen met zo’n 0,45 hectare van het oude Brandersbos. De grond bevindt zich in het deel van De Sulferberg op grondgebied Reningelst, het andere deel van De Sulferberg ligt in Westouter. “In het kader van de Europese instandhoudingsdoelstellingen moeten er in Poperinge en Heuvelland heel wat bossen bijkomen”, zegt Johan Carette van Natuurpunt De Bron. “Op dit perceel is er een mogelijkheid om dit te doen zonder invloed te hebben op de actieve landbouwoppervlakte. De bebossing van deze hertenweide is een grote meerwaarde, zowel voor de inwoners van de gemeente als voor het toerisme. Onder andere de provinciale Tweebergenwandelroute en het wandelnetwerk Heuvelland, de Streek-GR Heuvelland en het Stiltepad passeren het bos. Het nieuwe bos zorgt ook voor buffering en uitbreiding van het oude waardevolle bos. Vorig jaar werd door dezelfde sponsorende firma Kronospan al een kleine ha nieuw bos aangeplant.”

Op de Dag van de Natuur werd alles aangeplant door een team van het sponsorende bedrijf Kronospan, een groepje leden van Westhoek Vrije Tijd anders (WVa) en door vijftien enthousiaste individuele vrijwilligers. “Voor de beplanting van het perceel werden enkel inheemse houtachtigen gebruikt”, klinkt het. “Het gaat om lage struiken als onder andere hondsroos, rode kornoelje en sporkehout. Naar het midden van het bos toe werden drie rijen middelhoge houtachtigen geplant: meidoorn, hazelaar, lijsterbes, Europese vogelkers, veldesdoorn, gewone vlier en sleedoorn. Op het resterende gedeelte, aansluitend aan het oude bos, kwamen hoge bosboomsoorten: boskers met daartussen als pioniersoorten zwarte els en schietwilg. Zomereik, gewone esdoorn, ruwe berk en gewone es zullen zich wellicht vanzelf vestigen door de wind en door de dieren. We danken de firma Kronospan voor de financiële steun en het enthousiasme bij de aanplant!”

Wereldleider

Kronospan is een Oostenrijks familiebedrijf en wereldleider op het vlak van houtafgeleide producten zoals laminaat, OSB, spaan- en HDF-platen. “Voor Kronospan is de zorg voor het milieu en omgeving een belangrijk beleidspunt. Zo heeft het bedrijf wereldwijd al haar vorkheftruks geëlektrificeerd, wordt voluit gekozen voor hernieuwbare energie en kiest het bewust om steeds meer gerecycleerd hout te gebruiken als basisgrondstof in de productie in de plaats van vers hout”, aldus de firma.

Deze tweede bosaanplanting door Kronospan in het Natuurpuntgebied De Sulferberg maakt deel uit van Kronospans nieuwste project ‘Grow – Let’s plant the future together’ waarbij vanaf najaar 2021 in 22 landen (waaronder België) samen 1 miljoen bomen aangeplant zullen worden. Op deze manier wil het bedrijf haar schouders zetten onder een vergroening van de omgeving. (CMW)