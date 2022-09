Aannemer vernielt 1.300 vers geplante boompjes in Marke: “Maar het groen komt terug”

Van een toekomstige groene oase naar een stockeerplaats voor werfmateriaal en aarde. Na een inschattingsfout werden meer dan 1.300 vers geplante boompjes vernield door een aannemer in Marke. De aannemer in kwestie zit verveeld met de zaak en belooft de zone zo snel mogelijk te herstellen.

2.500 vierkante meter aan extra bomen en groen, het was de uitdaging die 400 leerlingen van de Kortrijkse KBK-scholengroep aangingen. Op een braakliggend stuk terrein, pal op het kruispunt van de Torkonjestraat en de Don Boscolaan, werden zo meer dan 1.300 boompjes geplant. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar trokken hun laarsjes aan, namen een spade in de hand en zorgden er persoonlijk voor de aanleg van een nieuw stukje bos in de Marionetten.

Buffer voor E17

In februari, toen de eerste spadesteken werden gegeven, kon het initiatief van de kinderen op heel wat lof rekenen bij het stadsbestuur. Vooral schepen van milieu Bert Herrewyn (Vooruit) stak zijn bewondering niet onder stoelen of banken. Het nieuwe bos zou perfect aansluiten bij het stadsbos Marionetten en zou meteen ook een extra buffer voor de E17 gaan worden.

“We hebben contact opgenomen met de onderneming en ze hebben hun fout erkend”

Van het plezier van toen is vandaag nog weinig te merken, nadat een aannemer de 1.300 boompjes met de grond gelijk maakte. Growebo, de onderneming die als opdracht kreeg de Don Boscolaan om te toveren tot een paradijs voor fietsers en wandelaars, besloot het stuk grond te gebruiken als opslagruimte voor werfmateriaal en grondoverschotten. De meer dan duizend bomen werden op die manier gesloopt, zonder argwaan.

Groen komt terug

“Dit was nooit de bedoeling en is absoluut niet OK”, klinkt het in een reactie van de bevoegd schepen. “We hebben ondertussen contact opgenomen met de onderneming en ze hebben hun fout erkend. De huidige werken moeten ervoor zorgen dat de Don Boscolaan een veilige aansluiting wordt voor fietsers die de N43 op willen rijden. Het was niet de bedoeling dat de groenzone zou worden aangepakt. De aannemer heeft laten weten dat ze al zijn begonnen met het corrigeren van hun fouten en het gras werd al opnieuw ingezaaid. Het groen komt dus terug, de kinderen die er wilden spelen kunnen dus gerust zijn.”