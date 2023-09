Aanleg provinciedomein Ledegemse Meersen is gestart: “Het wordt nóg mooier”

Tussen de Papestraat, de Kezelbergroute en de Heulebeek in Ledegem is de provincie gestart met de aanleg van het nieuwe provinciedomein De Ledegemse Meersen. “Met het project wordt er maximaal ingezet op waterberging en infiltratie, maar ook recreanten zullen er zich vanaf volgend jaar helemaal thuis voelen”, aldus gedeputeerden bij de provincie Jurgen Vanlerberghe (Vooruit) en Bart Naeyaert (CD&V).

Met de Ledegemse Meersen krijgt West-Vlaanderen er een nieuw provincieterrein bij. “De coronacrisis heeft aangetoond dat er momenteel iets te weinig zijn. De Ledegemse Meersen zijn met 16 hectare behoorlijk klein, maar een dergelijk project mochten we in verschillende opzichten niet laten liggen”, aldus gedeputeerde voor Milieu, Landschap en Natuur Jurgen Vanlerberghe (Vooruit). De werken aan de Ledegemse Meersen startten al enkele weken in juli. Op woensdagochtend 30 augustus stelde het provincie- en gemeentebestuur de exacte plannen voor de site voor.

Droge voeten

De Ledegemse Meersen moeten straks de Ledegemnaars nog beter beschermen bij hevige regenval. “Met dit project wordt er maximaal ingezet op waterberging en infiltratie. De geplande werken beogen een frequentere instroom van de aanliggende weilanden zodat het meersenkarakter ervan sterk geoptimaliseerd wordt. Door een plaatselijke verwijdering van de oeverwal en door het creëren van een bres op de linkeroever van de Heulebeek kan het water makkelijker en frequenter het projectgebied binnenstromen. Het waterbergingsvermogen van het gebied neemt toe met ongeveer 12.000 kubieke meter. Het overstromingsgevaar in de dorpskern van Ledegem en verder afwaarts zal verminderen”, aldus gedeputeerde voor waterbeleid Bart Naeyaert (CD&V).

Zachte recreatie

Aan het project zijn ook andere doeleinden verbonden. “De realisatie van de Ledegemse Meersen gaat niet alleen over water. Verschillende doelstellingen worden hier samengebracht op één domein”, vervolgt Naeyaert. Zo wordt er binnen het provinciedomein de Ledegemse Meersen ruimte voorzien voor zachte recreatie, speelnatuur en lig- en zitmogelijkheden. Er komt twee kilometer aan wandellussen en over de Heulebeek wordt een houten brug aangelegd zodat een vlotte doorsteek richting de kerk van Ledegem verzekerd is. “Mountainbikers zullen zich hier kunnen uitleven en vlakbij Hof Ter Emstrode komt er een hondenloopweide”, vult burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) aan.

Het Ledegemse gemeentebestuur was al lange tijd op zoek naar een geschikte locatie voor een hondenloopweide. Het bestuur liet het oog vallen op de Ledegemse Meersen, maar aanvankelijk vond men dat bij de provincie geen goed idee. Uiteindelijk werd er toch een goede locatie gevonden binnen het hele project. Burgemeester Dochy kijkt alvast uit naar de verwezenlijking van het hele project. “Dit is al een mooi stukje natuur, maar straks zal het hier nog mooier zijn. We sloten met de provincie een ruildeal. De stationskoer, die gebruikt wordt door het verkeer dat bijvoorbeeld naar de terreinen van Olympic Ledegem wil, is nu van ons. Het meersbosje werd opgenomen in het gebied van de Ledegemse Meersen en zal dus straks ook deel uitmaken van dit project.”

Hoogstamboomgaard

Voor de aanleg van de Ledegemse Meersen voorziet de provincie een budget van 695.000 euro, bijna de helft daarvan wordt gefinancierd met middelen uit de Blue Deal, het andere gedeelte neemt de provincie voor haar rekening. De werken zullen 130 werkdagen in beslag nemen. “Deze winter volgt nog de aanplant van een hoogstamboomgaard. In die periode zullen we misschien ook nog enkele populieren uit het meersbosje moeten rooien zodat er geen gevaarlijke toestanden ontstaan. Volgend jaar plaatsen we natuurlijke speelelementen. De opening van het nieuwe domein is voorzien voor het najaar van 2024”, aldus Vanlerberghe.