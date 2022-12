Aanleg Groeningepark in Kortrijk gaat van start

Kortrijk levert veel inspanningen om de leefbaarheid van de stad te verhogen. Het ontharden en vergroenen van de parking Groeningelaan is een van de vele acties. De werken om van de parking een park te maken, zijn op 1 december gestart. Het Groeningepark krijgt zitbanken, speelfuncties en overdekte fietsenstallingen.

Het voorbije jaar werkten ontwerpteam Bureau Cnockaert en landschapsarchitecte Katinka ’T Kindt aan het ontwerp van het Groeningepark. Hiervoor betrokken ze de ruime buurt. Ze experimenteerden met tijdelijke functies, lanceerden een praatplan en organiseerden een infomoment. Het definitieve ontwerp voorziet in een natuureiland, ontmoetingsplek, zone voor kruiden én een speelzone voor jonge Kortrijkzanen. Op die manier is er meer ruimte voor groen, rust en ontmoeting. Het ontwerp voorziet in zitbanken, speelfuncties en overdekte fietsenstallingen. Door voor minder verkeer, meer groen, veiliger fietsen en meer biodiversiteit te kiezen, verhoogt de leefbaarheid van de stad.

Kostprijs

Het project ‘Ontharden parking Groeningelaan’ maakt deel uit van het subsidietraject ‘Vlaanderen breekt uit’ van het departement Omgeving. De kostprijs van het project bedraagt 1.230.000 euro, waarvan 250.000 euro gesubsidieerd. In totaal selecteerde het departement Omgeving 45 proeftuinen uit twee projectoproepen. Deze projecten zijn een eerste stap richting de ontharding van Vlaanderen en liggen verspreid over het hele grondgebied. Meer info over de andere proeftuinen vind je op https://omgeving.vlaanderen.be/nl/realisaties.

Timing

Op donderdag 1 december start aannemer Growebo met de aanleg van het Groeningepark. In een eerste fase zijn de parking en de rijweg tussen de parking en het woonzorgcentrum aan de beurt. Daarna krijgen de Groeningelaan en het kruispunt van de Groeningelaan met de Leeuw van Vlaanderenlaan een heraanleg:

1 december 2022: opstart werken fase I (van parking naar park)

Lente 2023: opstart werken fase II (herasfaltering Groeningelaan tussen Veemarkt en de Leeuw van Vlaanderenlaan + heraanleg kruispunt Groeningelaan/Leeuw van Vlaanderenlaan)

Zomer 2023: inhuldiging Groeningepark

Hinder

In de eerste fase blijft de verkeershinder beperkt. In deze fase is de rijweg tussen het woonzorgcentrum en de parking niet toegankelijk. De rijweg doet dienst als specifieke bestemmingsweg voor het woonzorgcentrum. Tijdens de werken zorgen we ervoor dat het woonzorgcentrum steeds bereikbaar blijft voor de hulpdiensten.

Parkeren

Met de aanleg van het Groeningepark blijven bovengronds nog 19 van de momenteel 40 parkeerplaatsen over. Parkeren kan vlakbij in de ondergrondse parking Veemarkt, die 575 plaatsen telt en een overcapaciteit van 250 plaatsen heeft. Parking Veemarkt is sinds 25 november opnieuw open.

Aanpassingen

Door budgettaire uitdagingen en grote prijsstijgingen werden een aantal elementen uit het ontwerp geschrapt. De meest ingrijpende aanpassing aan het plan is het niet plaatsen van de luifel centraal in het park. Deze luifel wordt vervangen door een groenzone. De buurtfietsenstalling is wel voorzien. Deze wordt het standaardmodel van Parko.

Reacties

Axel Weydts, Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken: “Parking wordt park. Wat tot gisteren een lelijke grijze plek was, wordt binnenkort een nieuwe groene ontmoetingsplaats in de stad. Het ontwerp kwam tot stand in overleg met de buurt. Bewoners, ondernemers, school en woonzorgcentrum werkten hier constructief aan mee. We willen hen daarvoor danken. We grijpen deze werken ook aan om het huidige gevaarlijke kruispunt met de Leeuw van Vlaanderenlaan veilig in te richten.”

Bert Herrewyn, Schepen van Milieu, Klimaat, Biodiversiteit, Kinderen en Jongeren: “Het Groeningepark levert de stad extra zuurstof en natuur op. Ook maakt de ontharding onze stad klimaatrobuuster met meer ruimte voor water. Onze kinderen krijgen tot slot wat ze verdienen: extra speelruimte.”

Wout Maddens, Schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwing: “De publieke parken zijn de tuinen van alle Kortrijkzanen en bezoekers in onze stad. Het is één van de vele ruimtes die we de komende jaren willen ontharden en vergroenen in onze binnenstad. Het nieuwe Groeningepark zal de connectie maken met de groene as Groeningekouter – Plein – Houtmarkt – Begijnhofpark. Ook in het Begijnhofpark plannen we een uitbreiding van het bestaande park. We verhogen de leefbaarheid en werken aan verbonden buurten.”