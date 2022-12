Aanleg Groeningepark gaat van start: “Er verdwijnt 2.200 m² asfalt”

De werken voor het ontharden en vergroenen van de parking Groeningelaan zijn gestart. Op de initiële plannen was een centrale luifel voorzien maar die werd in het uiteindelijke ontwerp niet opgenomen wegens budgettaire redenen. Het Groeningepark krijgt zitbanken, speelfuncties en overdekte fietsenstallingen.

“Het is één van de vele ruimtes die we de komende jaren willen ontharden en vergroenen in onze binnenstad. Het nieuwe Groeningepark zal de connectie maken met de groene as Groeningekouter – Plein – Houtmarkt – Begijnhofpark. Ook in het Begijnhofpark plannen we een uitbreiding van het bestaande park”, licht Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing toe.

Het voorbije jaar werkten ontwerpteam Bureau Cnockaert en landschapsarchitecte Katinka ’T Kindt aan het ontwerp van het Groeningepark. Hiervoor betrokken ze de ruime buurt. Ze experimenteerden met tijdelijke functies, lanceerden een praatplan en organiseerden een infomoment. “Dat was helaas in coronatijd dus de input verliep online via seminaries waarbij we het concept en ontwerp uitleggen per zones en een voorstel deden waarop mensen konden feedback geven”, zegt Katinka. “Desondanks hadden we veel respons, 230 inwoners gaven hun mening. Daar hebben we de communicatie van Stad Kortrijk ook te danken”, vult Marie-Amelie Cnockaert aan. Vooral een zandspeelzone en generatieschommel voor alle leeftijden kwamen naar voor als favoriet. Een petanquebaan mocht voor de buurt achterwege blijven. Het definitieve ontwerp voorziet in een natuureiland, ontmoetingsplek, zone voor kruiden en een speelzone voor jonge Kortrijkzanen.

De stad wil zo meer inzetten op ruimte voor groen, rust en ontmoeting. In totaal verdwijnt er 2.200 vierkante meter asfalt. “De ontharding maakt onze stad klimaatrobuuster met meer ruimte voor water en onze kinderen krijgen tot slot wat ze verdienen: extra speelruimte”, zegt schepen Bert Herrewyn. In een eerste fase zijn de parking en de rijweg tussen de parking en het woonzorgcentrum aan de beurt en blijft de verkeershinder beperkt. Daarna krijgen de Groeningelaan en het kruispunt van de Groeningelaan met de Leeuw van Vlaanderenlaan een heraanleg. “We grijpen deze werken ook aan om het huidige gevaarlijke kruispunt met de Leeuw van Vlaanderenlaan veilig in te richten”, zegt Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken.

De inhuldiging van het Groeningepark is voorzien voor de zomer van 2023. De kostprijs van het project bedraagt 1.230.000 euro, waarvan 250.000 euro gesubsidieerd.