Aangespoelde orca op strand van Cadzand uit lijden verlost

De orca die aanspoelde op het strand van Cadzand, is ingeslapen.

De orca spoelde een eerste maal aan zaterdag rond 15.30 uur. Het dier kon met hulp terug in zee gebracht worden, maar twee uur later spoelde de orca opnieuw aan. Het dier was te verzwakt om het opnieuw in zee te helpen.

Rond 23.50 uur liet SOS-Dolfijn via Twitter weten dat het dier uit zijn lijden was verlost en was ingeslapen op het strand.

De kustwacht cirkelde enige tijd met een vliegtuig boven de Noordzee om te kijken of er nog andere orka’s in de omgeving zwommen. Dit was plausibel omdat de zeedieren voornamelijk in groepen verplaatsen. Uiteindelijk bleek dat de gestrande orka alleen was.

Het ruim 2.000 kilo wegende dier is inmiddels verplaatst naar de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Daar wordt onderzocht waarom de orka aan land kwam. Vermoedelijk was het dier verzwakt. Ook wordt er uitgezocht wat de reden is dat het zeedier alleen rondzwom. Het is nog onduidelijk of de orka bijvoorbeeld verstoten door familie of verdwaald was.