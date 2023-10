Aangespoelde Lederschildpad in Knokke-Heist overleden door acuut trauma

De Lederschildpad die zaterdag dood aanspoelde op het strand van Knokke-Heist is wellicht overleden door een acuut trauma. Dat meldt Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) maandag na de autopsie. Er werden verschillende inwendige bloeduitstortingen vastgesteld.

Wandelaars troffen zaterdag op het strand in Knokke-Heist een aangespoelde dode Lederschildpad aan. Het is de grootste schildpaddensoort ter wereld. Zo was het exemplaar op het strand 1,73 meter lang. Het dier was wellicht enkele dagen voor het aanspoelen overleden.

Het KBIN, dat verantwoordelijk is voor de organisatie van het onderzoek van beschermde mariene soorten, haalde het dier op bij de brandweer van Knokke. De autopsie vond maandagvoormiddag plaats aan de Faculteit Dierengeneeskunde van de Universiteit Gent, in samenwerking met de universiteit van Luik.

“De resten van Zeepaddenstoelen in de slokdarm toonden aan dat het dier aan het eten was toen het stierf. In de darm werd een klein stukje plastic gevonden, maar de hoeveelheid was te beperkt om problemen te kunnen veroorzaken. Het is goed gekend dat dieren die kwallen eten zich soms laten vangen aan in het water zwevend plastic”, zegt coördinator van het strandingennetwerk en zeezoogdieren expert bij het KBIN Jan Haelters.

Inwendige bloeduitstortingen

Alles lijkt erop dat de Lederschildpad gezond was toen ze plots kwam te overlijden. Hoewel het dier geen uitwendige tekenen van een acuut trauma vertoonde, werden inwendig talrijke bloeduitstortingen vastgesteld. Dat duidt volgens de onderzoekers op een plotse dood als gevolg van een traumatische gebeurtenis. Wel blijft het onduidelijk wat de juiste oorzaak van het trauma was.

In de ondiepe Noordzee komen Lederschildpadden maar heel sporadisch voor, maar ze kunnen er zich wel voeden in periodes met veel kwallen. De afgelopen weken verblijven veel Zeepaddenstoelen, een kwallensoort, in onze wateren. “Het is niet ondenkbaar dat de Lederschildpad van Knokke deze voedselbron volgde tot in de Noordzee.”