Aangespoelde dikkopschildpad verhuist naar Palma de Mallorca

De dikkopschildpad die op 25 november vorig jaar in Bredene aanspoelde, verhuist na twee maanden verzorging in Sea Life Blankenberge naar een opvangcentrum in Palma de Mallorca.

Op 25 november 2023 werd op het strand van Bredene een dikkopschildpad (Caretta caretta) aangetroffen en uiteindelijk opgevangen door Sea Life Blankenberge.

“Deze vondst was vrij opmerkelijk en uniek in België, aangezien deze dieren normaal in veel warmere temperaturen leven”, luidt het bij Sea Life. “Het dier was dan ook zwaar onderkoeld, had een gebroken schild en een wonde aan zijn staart. Hij woog slechts 773 g.”

Het team van Sea Life Blankenberge ontfermde zich over de jonge schildpad. Met de hulp van de dierenarts en het advies van IZVG (International Zoo Veterinary Group, een team van freelance zoölogische dierenartsen wereldwijd, red.) slaagden ze erin op om het dier te stabiliseren en de temperatuur terug op punt te krijgen.

Longontsteking en schouderbreuk

Na verschillende medische controles toonden de röntgenfoto’s een longontsteking en een breuk in de linkerschouder. Er werd daarom besloten om de schildpad na twee maanden van intensieve verzorging door Sea Life Blankenberge naar een opvangcentrum in Palma de Mallorca, Spanje te brengen, waar ze meer ervaring hebben met het rehabiliteren en opereren van schildpadden.

De dikkopschildpad herstelt nu sinds donderdag in het warmere Palma de Mallorca, waar ze er alles aan zullen doen om het dier in de nabije toekomst weer vrij te laten. (HH)