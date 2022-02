Aangespoelde bruinvis en foetus na tien dagen alsnog overleden

De drachtige bruinvis die op 3 februari aanspoelde op het Oostendse strand, is alsnog overleden. Bijgevolg haalde de ook de foetus het niet. “Ze kreeg nochtans de best mogelijke zorgen”, klinkt het bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN).

Het waren vissers die de bruinvis aantroffen op het strand. Het dier leefde nog maar verkeerde in een precaire gezondheidstoestand. Al snel werd duidelijk dat het bruinvisvrouwtje drachtig was. Marien bioloog Jan Haelters van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen bracht de bruinvis over naar het Boudewijn Seapark in Brugge, maar een opname in het gespecialiseerde Seamarco in het Nederlandse Goes drong zich op. Daar kreeg het dier verzorging en medicatie. De verzorgers en wetenschappers hoopten dat ze zowel moeder als foetus konden redden. Tien dagen later, afgelopen zondag, is het dier echter alsnog gestorven.

Maagzweren en longontsteking

“En dat ondanks de best mogelijke zorgen. Dinsdag vond een autopsie plaats in de faculteit dierengeneeskunde van de Universiteit van Gent. Daaruit bleek dat het dier maagzweren en een zware longontsteking had. De vrouwelijke foetus was 50 cm lang”, laat Jan Haelters van het KBIN weten.