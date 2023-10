Aalbeeks dierenopvangcentrum Daisyfields Animal Sanctuary: “Bij ons is het elke dag Werelddierendag”

Evelien Devriese (30) en haar man Steven (36) speelden jarenlang we met het idee om hun stadswoning in te ruilen voor een stukje natuur om een opvang te starten voor dieren in nood. In april 2021 werd Daisyfields een officiële vzw. “Het is meer dan een opvang voor dieren in nood. We informeren het grote publiek over de intensieve vee- en zuivelindustrie.”

“Daisyfields’ filosofie: dieren leven met ons, niet voor ons”

Daisyfields krijgt geen subsidies. De opvang draait op vrijwilligers en donaties van sponsors. Veel van hun bewoners – waaronder kippen, eenden, kalkoenen, konijnen, cavia’s, geiten en schapen – hebben medische zorgen nodig. “Deze dieren hebben een kwetsbare gezondheid en vinden hier een eeuwige thuis, want ze zijn niet sterk genoeg voor adoptie. Voor kippen kan ik mensen wel doorverwijzen. Daisyfields’ filosofie: dieren leven met ons, niet voor ons”, zegt Evelien.

“Net als honden en katten willen alle dieren zich geliefd voelen. Wist je dat een schaap kwispelt met zijn staart als hij blij is?”

Bij het Aalbeeks dierenopvangcentrum leer je dat elk dier een persoonlijkheid en behoeftes heeft, net zoals jouw geliefde huisdier. “We willen dat mensen de connectie maken met wat er op hun bord ligt, of beter, wie. Net als honden en katten willen alle dieren zich geliefd voelen. Wist je dat een schaap kwispelt met zijn staart als hij blij is, een kip geniet van knuffels en kalkoenen graag op je schoot zitten? Het is frappant om te denken dat de dieren die mensen consumeren daarnaast nog allemaal kindjes zijn. Een kip op 18 maanden terwijl ze 10 jaar kunnen worden, varkens op zes maanden ten opzichte van 15 jaar, net als een schaap die tot wel 20 jaar oud kan worden. Kalkoenen hebben op hun 12 weken zelfs nog blauwe oogjes en piepen.”

“We moeten bewuster omgaan met onze keuzes en ons beter informeren, ook voor het klimaat”

Helaas betekent de opvang in Daisyfields niet per se dat deze dieren nu veilig en gezond zijn. Velen hebben al een lange rit achter de rug in de industrie of werden te lang verwaarloosd bij particulieren. “Soms is het zo erg dat we hen enkel kunnen ondersteunen voor een paar maanden, maar dan kennen ze toch voor even geluk en liefde. Overschakelen naar plantaardige proteïnes, adopteren in plaats van kopen en rekening houden met hun behoeftes maakt al een groot verschil. Het verhaal van het gedumpt hangbuikvarken gebeurt dagelijks. We moeten bewuster omgaan met onze keuzes en ons beter informeren, ook voor het klimaat. Als we blijven doorgaan met deze intensieve productie, overleven we het zelf niet. Een reeds bewezen feit.”