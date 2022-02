6,2 ha extra bos op grondgebied Beernem en Oostkamp: 13.000 nieuwe bomen en struiken in Biscopveld

In het provinciedomein Bulskampveld worden deze winter 13.000 extra bomen en struiken geplant. Zo’n 170 mensen kwamen een handje helpen in de buurt van parking Driekoningen. De beplantingen van deze winter, goed voor 6,2 hectare extra bos op het grondgebied van Beernem en Oostkamp, komen er via het natuurinrichtingsproject Biscopveld.

Het natuurinrichtingsproject Biscopveld (1.015 ha) strekt zich uit van het provinciedomein Bulskampveld, met de Aanwijsputten en de vallei van de Bornebeek in Beernem en Oostkamp over de Vagevuurbossen in Wingene tot aan de Gulke Putten in Ruiselede.

Veel gezinnen met kinderen kwamen op zondag 13 februari aan de plantactie in het provinciedomein Bulskampveld deelnemen.

Themawandeling

“Hun opdracht bestond erin om 1.800 stuks plantgoed in de grond te werken. Veel papa’s hadden een schop mee, maar de plantgaatjes waren al van vooraf uitgefreesd, maar het kwam erop aan om de putjes op te vullen”, aldus projectleider Joy Laquière. Het Bezoekerscentrum Bulskampveld trakteerde alle deelnemers na het planten van de bomen en struiken op een themawandeling in de bossen.

Van de 20 à 30 jonge boompjes kan één exemplaar uitgroeien tot een grote boom

“De 13.000 extra bomen die deze winter worden geplant, komen op drie verschillende terreinen in het provinciedomein. Ze zullen zorgen voor een gevarieerd bos, bestaande uit zomereik, haagbeuk, snelgroeiende wilgen, ratelpopulieren en berken. Veel struiken zorgen met hun bessen voor vogels en insecten”, legt Joy Laquière uit.

Kloempen

Op het grootste deel van de terreinen wordt er aangeplant in ‘kloempen’.

“Dat zijn kleine groepjes bomen. Van de 20 à 30 jonge boompjes in zo’n groepje, kan op termijn één exemplaar uitgroeien tot een grote boom of ‘toekomstboom’, legt de projectleider uit.

“De andere bomen en struiken blijven wat kleiner. Door zaadverspreiding ontstaat spontaan een bos. Deze manier zorgt voor natuurlijke selectie en een meer robuust bos dan wanneer in rijen wordt aangeplant. Rechte lijnen vinden we enkel aan de buitenrand”, weet de projectleider te vertellen.

Over een periode van twaalf jaar heeft men 25 hectare extra bos in het Biscopveld geplant. Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, de Vlaamse Landmaatschappij en de provincie West-Vlaanderen blijven mogelijkheden voor bosuitbreiding en versterking van het grote bos- en natuurcomplex in deze regio zoeken. (Regi)