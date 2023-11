60.000 bloembollen zullen vanaf volgend jaar de wijk ‘De Voorstad’ in Veurne opfleuren

De socio-culturele vereniging ‘Curieus Veurne’ plantte zaterdag, ondanks het druilerig weer, samen met verschillende enthousiaste wijkbewoners 60.000 bloembollen in de grootste groenzone van de wijk De Voorstad.

Deze actie kwam tot stand na een eerdere crowdfunding in de wijk en de financiële ondersteuning van het Landschapsfonds Westhoek van het Regionaal Landschap.

Curieus neemt de komende jaren het beheer en onderhoud van dit deel van deze groenzone over van de stad. “In het voorjaar verwachten we dat het speciaal mengsel met 10 verschillende voorjaarsbloemen (gaande van krokus, sneeuwroem, tulpen, narcissen, druifhyacint, sterhyacint, saffierhyacint, sierui, indianenbloem tot kievitsbloem) een kleurige omgeving creëert in het gazon en de biodiversiteit in de omgeving bevordert” zegt raadslid en wijkbewoonster Anneke Soenen.

‘Het wordt alvast ook een aantrekkingsveld voor onze bijen, wat natuurlijk onze natuur te goede komt’, voegt burgemeester Peter Roose er aan toe.

In de komende weken zullen ook nog eens een 8-tal halfstammige fruitbomen aangeplant worden. (José Tyteca)