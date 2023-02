489 gezinnen tekenen in op gratis boom

Bij de gemeente Houthulst konden de inwoners tot 20 december intekenen op een gratis boom. “Houthulst ondertekende het Lokaal Energie-en Klimaatpact en we engageren ons om onder meer tegen 2030 één boom extra per Vlaming te voorzien”, vertelt burgemeester Joris Hindryckx. “Daarom gaven we alle gezinnen in onze gemeente de mogelijkheid een gratis boom te krijgen. Iedereen kon kiezen uit 12 boomsoorten: beuk, es, haagbeuk, hazelaar, kerselaar, lijsterbes, meidoorn, sleedoorn, tamme kastanje, witte els, zwarte els en zomereik. We zijn dan ook heel tevreden dat maar liefst 489 gezinnen op het aanbod ingingen.” Op zaterdag 21 januari schoven lange rijen mensen aan bij het beachvolleybalveld op de Vrijetijdscampus om hun boom op te halen. De 208 inwoners die een kerselaar bestelden, konden die in de voormiddag tussen 10 en 11.30 uur ophalen, alle andere boomsoorten konden tussen 11.30 en 13 uur worden opgehaald. Er kwamen ook heel wat jonge gezinnen een boom ophalen. (ACK/foto ACK)