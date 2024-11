45ste Dag van de Natuur bevestigt aankoop van 20 ha natuur in Wingene: Vrijwilligers planten 2,3 ha bos

Niets dan goed nieuws tijdens de 45ste Dag van de Natuur waarbij Natuurpunt De Torenvalk liefst 30 vrijwilligers wist te motiveren om op zaterdag 23 november in de bijtende kou 2,3 ha bos aan te planten vlakbij de Boskapeldreef in Wingene. Het initiatief maakt deel uit van 11 projecten in de regio Tielt, goed voor 7 ha nieuw bos of 15.000 bomen. Namens het Agentschap Natuur en Bos bevestigde Bart Roose dat nog eens 20 ha natuur werd aangekocht aan de Boskapeldreef in Wingene.

De aanplanting van 2,3 ha bos – zo’n 2000 eiken, beuken en linden – is het sluitstuk van het natuurinrichtingsproject Biscopveld, dat jaren geleden tot stand kwam in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Agentschap Natuur en Bos (ANB).

“Dit project strekt zich uit over de Gulke Putten, Sint-Pietersveld, de Vagevuurbossen en Bulskampveld”, vertelt Roose, die meteen aankondigde dat liefst 35 ha natuur werd aangekocht in Beernem (Hulstlo) en 20 ha in Wingene aan de Boskapeldreef en de Beukendreef. Een interessante aankoop, omdat het een mooie verbinding vormt tussen de Gruyterbossen en het Vagevuur. “ANB en de provincie zijn eveneens bezig met de opmaak van een nieuw beheersplan – geldig voor 24 jaar – dat hopelijk volgend jaar kan starten”, aldus nog Roose.

Bomenrijen

Voorzitter Thijs Himpe, van Natuurpunt De Torenvalk, verwees naar de kerndoelstelling van de Dag van de Natuur: bijdragen aan een groenere en meer leefbare omgeving. “Samen hebben we de voorbije jaren zo’n 100 hectare bos aangeplant, meer dan duizend wilgen geknot, 43 kilometer bomenrijen gerealiseerd en 500 fruitbomen geplant”, zegt Himpe.

“Vandaag planten we in de Vagevuurbossen zo’n 2.000 bomen. Zo dragen we bij aan een gezondere leefomgeving, niet alleen voor ons maar ook voor de generaties die na ons komen. Met zo’n projecten bereiken we een dubbel doel: het landschap verrijken en mensen verbinden. Tenslotte zorgt de natuur voor rust, inspiratie en veerkracht, iets waar we vandaag allemaal nood aan hebben.”

