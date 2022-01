4.000 nieuwe bomen en struiken in Charlottebos is eerbetoon aan alle verkeersslachtoffers

Op 26 januari hebben meer dan 200 enthousiaste vrijwilligers, samen met de gemeente Koekelare en het Agentschap voor Natuur en Bos, meer dan 4.000 streekeigen bomen en struiken aangeplant op een perceel grond in de Litterveldstraat.

Het bos kreeg de naam ‘Charlottebos’, ter nagedachtenis aan Charlotte Gysel, een jongedame van 18 uit Bovekerke, een deelgemeente van Koekelare, die in 2019 om het leven kwam bij een tragisch verkeersongeval. Op 26 januari zou ze trouwens haar 21ste verjaardag gevierd hebben. Het gaat om een eerbetoon aan alle verkeersslachtoffers.

In het bos werd een troostplek ingericht waar nabestaanden van verkeersslachtoffers een herdenkingssteentje of een ander voorwerp kunnen nalaten in een uitgeholde boomstam. “Er werd ook een houten zitbank voorzien waarop hartjes ‘gecarved’ werden”, weet haar mama Griet Depreitere, die de vele aanwezigen bedankte.

“Het gaat om het laatste hartje dat Charlotte op haar agenda getekend had en dat intussen voor ons en voor vrienden en familie het herdenkingssymbool is geworden voor onze dochter. Dat hartje werd samen met haar naam in eigen handschrift opgenomen op houten sleutelhangers die onder de vrijwilligers werden verdeeld. We willen dat Charlotte niet vergeten wordt en willen vooral ook de boodschap uitdragen dat alcohol en drugs niet samen gaan in het verkeer.”

Halve hectare bos

“Het terrein van 5.600 m² is eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos en grenst aan het bestaande Koekelarebos”, vertelt boswachter Koen Maertens. “Voor de aanplant van het Charlottebos werden hoogstammen voorzien waaronder 2.000 zomereiken, 50 lijsterbessen, enkele grove dennen en één enkele Koekelare den. Ik heb het zaad zelf geoogst, nadien gezaaid en nu uitgeplant. Daarnaast gingen een groot aantal inheemse struiken de grond in.”

Nood aan meer bos

“Vooral West -Vlaanderen heeft nood aan meer bos”, gaat Koen verder. “Dat is goed voor de biodiversiteit en voor het klimaat, maar ook voor de mens. De Vlaamse overheid wil, samen met belangrijke partners, vastberaden het bosareaal in Vlaanderen uitbreiden. De doelstellingen van minister Demir en van de Vlaamse regering zijn ambitieus en dus moet iedereen mee in het bad. Enerzijds zullen alle betrokken Vlaamse instanties de krachten bundelen (Departement Omgeving, Agentschap natuur en Bos, Instituut Natuur- en Bosonderzoek en de Vlaamse Landmaatschappij), anderzijds kijkt de minister ook naar de provincies en gemeenten en het middenveld (Bos+, Natuurpunt, bosgroepen, Landelijk Vlaanderen, de regionale landschappen). Samen vormen zij de Bosalliantie. Er wordt ook naar particulieren gekeken. Een eerste doelstelling van Minister Demir is om tegen 2024 4.000 hectare bijkomend bos te realiseren. En het objectief voor 2030 is gesteld op 10.000 hectare. Echter in de praktijk is het niet evident om de nodige gronden te vinden.

