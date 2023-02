3300 bomen en struiken langs Bellewaerdebeek en Passendaleveld aangeplant

Op twee locaties in Ieper werden dit weekend geboortebomen aangeplant door ouders die in 2022 een kindje mochten verwachten. Langs de Bellewaerdebeek werd het landschap verfraaid met een aantal vogelbosjes en een lange zone met struikbegroeiing. Aan het Passendaleveld in Zillebeke werden de bestaande bosgebieden verder bebost. In totaal gaat het om 3.300 bomen en struiken, aangeplant door 350 deelnemers. Deze aanplantingen werden gerealiseerd in samenwerking met heel wat partners.

De Bellewaerdebeek vormt een landschappelijke waardevolle as in het noorden van de stad Ieper. In de grasberm naast het druk gebruikte wandel- en fietspad plantten 65 gezinnen struikbegroeiing en verschillende vogelbosjes aan. De 800 struiken van diverse inheemse soorten zorgen voor nectar, bessen en een schuilplaats voor veel dieren en maken het landschap aantrekkelijker.

“Deze aanplant zal uit kunnen groeien tot een waardevolle stapsteen naar het toekomstig Jan Ypermanpark”, vertelt Valentijn Despeghel, schepen van Natuur. “Door hier en daar een zichtas open te houden, behouden we het zicht op het omliggende landschap en Sint-Jan. We zijn opnieuw erg blij met de mooie opkomst die duidelijk aantoont dat dit leeft bij de Ieperse gezinnen. Na deze aanplant zitten we intussen al aan 81.000 aangeplante bomen tijdens deze legislatuur.”

Recreatieve infrastructuur

De aanplant werd gerealiseerd in samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek en de Provincie West-Vlaanderen. “Dit project past binnen het goedgekeurde herstelfondsproject ‘Opwaardering Trage Wegen Ieper’ en wordt mede gerealiseerd met middelen van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling”, verduidelijkt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde en voorzitter van Regionaal Landschap Westhoek.

“Binnenkort worden nog twee trage wegen in Ieper opgewaardeerd en vernieuwt de stad in samenwerking met het Regionaal Landschap heel wat recreatieve infrastructuur.”

Passendaleveld

Op zondag 12 februari worden dan weer 2.500 bomen en struiken aangeplant aan het Passendaleveld in Zillebeke. Deze plantactie past binnen het plantweekend van het Agentschap voor Natuur en Bos, waarbij de eigen inspanningen samen met de lokale partners in de kijker worden gezet. Het Passendaleveld, op de grens van Ieper met Zonnebeke, is in volle ontwikkeling.

Er worden inheemse boomsoorten zoals zomereik, boskers, winterlinde, wintereik en fladderiep aangeplant en struiken als meidoorn, sleedoorn, mispel, hazelaar en haagbeuk. Naast iets meer dan vier hectare bos, plant Natuur en Bos deze winter ook nog houtkanten aan en worden weilanden ingericht en poelen gegraven. Wandelaars zullen in de toekomst kunnen genieten van dit mozaïeklandschap waarbij bos en open plekken elkaar afwisselen.

De plantacties werden georganiseerd in samenwerking met de Gezinsbond Ieper die de deelnemers een diploma en een drankje aanbood. De gezinnen werden tijdens het aanplanten begeleid door het Agentschap voor Natuur en Bos, de dienst Landschap van de stad Ieper, de Landschapsvrijwilligers en het Regionaal Landschap Westhoek. Het voorbereidende werk werd uitgevoerd door het Agentschap voor Natuur en Bos, de Landschapswacht en Westlandia.

