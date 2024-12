300 helpende handen voor aanplant Rhizo-smalspoorbos in Zwevegem: “Belangrijk voor het algemeen welzijn”

Zaterdag organiseerde Natuurpunt Zwevegem de plantdag van het Rhizo-smalspoorbos. Dit is een educatief leerbos voor de Zwevegemse jongeren, een samenwerking tussen het Rhizo-College Zwevegem en de plaatselijke afdeling van Natuurpunt.

Zo’n 150 mensen, of 300 helpende handen, staken de handen uit de mouwen om in de zware kleigrond bomen te planten. Vooraleer aan het werk te gaan, kregen de mensen uitleg over de wijze van aanplanten. Er werd immers met de ‘cirkelmethode’ gewerkt. Dit blijkt een ideale manier te zijn om succes te hebben bij de ontwikkeling van het bos.

“Op dit terrein van 1,8 ha, gelegen langs de Keiberg in Zwevegem, werd een ingekokerde beek blootgelegd en werden zaterdag zo’n 2.000 inheemse loofbomen aangeplant en zal er ook een wandelpad worden voorzien.”, zegt Nina Decock van Natuurpunt.

Bedoeling is dat straks de leerlingen hier boeiende natuurexperimenten, zoals bodem- en wateronderzoek of natuurexploratie kunnen beleven. Het wandelpad moet het bos toegankelijk maken voor iedereen.

Het nieuw aangeplante bos ligt volgens Nina Decock op een unieke locatie. “De plaats waar de Zuid-West-Vlaamse heuvelrug wordt doorsneden door het kanaal Bossuit-Kortrijk in de onmiddellijke omgeving van de natuurgebieden de Vaarttaluds, de Oude Spoorweg en het Braebos en de nabijheid van het Mortagnebos, het Orveytbos en het Banhoutbos, zijn ideaal.”

Volgende stapsteen

Met de aanleg van het Rhizo-smalspoorbos realiseert men een volgende stapsteen in dit unieke landschap. “Het uitbreiden en verbinden van boskernen is belangrijk voor het creëren van een robuuste natuur. En dit genereert een grotere biodiversiteit, helpt de gevolgen van de klimaatverstoring milderen en is belangrijk voor het algemeen welzijn.”, aldus Nina Decock.