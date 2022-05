27% minder Kortrijkse stadsduiven na eerste jaar duivenpil

Sinds maart 2021 wordt de duivenpopulatie in de stad Kortrijk en deelgemeenten op een diervriendelijke manier onder controle gehouden. De populatiemetingen vinden plaats aan de IJzerkaai ter hoogte van de skatebowl in Kortrijk en op Rollegemplaats waar de duiven met een behandelde maïskorrel gevoederd worden door de stadsdiensten. Waar er in voorjaar 2021 op de voederlocaties gemiddeld 337 duiven per dag geteld werden, zijn dat er nu 245: een daling van 27,3%.

Duiven zijn deel van het straatbeeld in de stad en deelgemeenten. Maar wanneer er te veel duiven zijn, kan dat voor overlast zorgen. Hun aanwezigheid brengt onnodig extra onderhoud voor (stads)gebouwen met zich mee. En wanneer duiven hun nestplaats vinden op of naast woningen, krijgen Kortrijkzanen al te vaak af te rekenen met onaangename verrassingen en in sommige gevallen aanzienlijke overlast. Bovendien kunnen duivenuitwerpselen ziekten met zich meebrengen die gevaarlijk zijn voor mens en dier.

Diervriendelijke aanpak

De voederkorrel waarin anticonceptie verwerkt zit, zorgt ervoor dat een groot deel van de duivenpopulatie onvruchtbaar wordt in het broedseizoen. Het middel wordt verdeeld op vaste voederplaatsen en wordt nauwkeurig gemonitord.

“We zien na het eerste jaar een duidelijke daling van de duivenpopulatie en blijven de komende jaren de methode toepassen. Volgens dierenrechtenorganisatie GAIA is dit de meest diervriendelijke aanpak als het gaat om duivenbeperking”, vertelt Bert Herrewyn, schepen van Dierenwelzijn.

Strikte hiërarchie

De favoriete voeding van duiven – maïskorrels – wordt behandeld met het veterinair geneesmiddel Nicarbazine of R-12. Het middel vermindert de eierproductie en zorgt ervoor dat bevruchte eieren zich niet verder ontwikkelen.

Duiven hebben een strikte hiërarchie die ervoor zorgt dat de dominante dieren, net zij die zich het meest voortplanten, als eerste de korrel opnemen. Minder jongen in combinatie met natuurlijke sterfte betekent na 1 jaar een vermindering van 20 tot 30% tegenover de huidige duivenpopulatie.

Vaste voederlocaties

De resultaten na het eerste gebruiksjaar liggen dus perfect op schema. De stad voert deze methode in voor een eerste periode van vier jaar, wat neerkomt op een daling van 60 tot 80%, zo blijkt uit de resultaten van andere steden die de methode al langer toepassen.

Om de voederkorrel zo efficiënt mogelijk verspreid te krijgen onder de duivenpopulatie, werden vaste voederlocaties ingericht om de duiven te centraliseren. Dat zijn twee voederlocaties die eerder al ‘populair’ waren bij de duiven: de IJzerkaai ter hoogte van de skatebowl in Kortrijk en een voederlocatie op Rollegemplaats. Daar zijn automatische dispensers geplaatst die de behandelde voederkorrel op vaste tijdstippen verdeelt.

De stad trekt de komende jaren 32.000 euro uit voor deze aanpak.