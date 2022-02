250.000 schade bij Tennisclub Isis na doortocht Eunice: “Luchtdrukhal volledig vernield”

Ook Tennisclub Isis bleef vrijdag niet gespaard van ernstige stormschade. Tijdens de piek van de storm, sloeg de wind immers in de luchtdrukhal waardoor die volledig doormidden scheurde. De ballon zelf en alles wat erin stond is volledig vernield. “We hebben voor 250.000 euro schade”, aldus eigenaar Herbert Herreman.

Herbert Herreman was zaterdag, na de passage van Eunice een dag eerder, druk in de weer. Hij liep rond op de tennisclub om de schade op te meten, gaf opdrachten om herstellingen uit te voeren en had een afspraak met een verzekeringsagent. De averij die de tennisclub opliep, is dan ook aanzienlijk. “Onze luchtdrukhal is volledig geruïneerd”, zucht Herbert Herreman. “Het zeil is door de druk van de forse wind doormidden gescheurd waardoor de ‘ballon’ volledig ineen gezakt is.” Daardoor raakte de omheining en het materiaal dat in de tent stond ernstig beschadigd. “Door het gewicht van de ballon zijn alle binnenlichten afgebroken of geplooid”, duidt hij.

Helemaal als een verrassing kwam de zware schade evenwel niet. “Ik had ergens wel problemen verwacht”, zegt Herbert Herreman. Zo liet hij vrijdag nog de tent die voor de brasserie stond weghalen. “Maar ik hield vooral mijn hart vast voor de luchtdrukhal, want ik had een slecht voorgevoel. Nochtans waren er in de dertien jaar dat de hal er staat nooit eerder problemen. Toch vreesde ik dat het deze keer anders kon zijn.” Zijn vrees werd rond 15.30 uur vrijdagnamiddag ook werkelijkheid. Op dat moment sloeg de wind een groot gat in de tent, waarna die volledig scheurde. “Gelukkig hebben we nog tijdig de lessen kunnen annuleren, want anders zat de hal op dat moment vol kinderen. De ravage mag dan wel erg groot zijn, ik ben vooral blij dat er geen slachtoffers gevallen zijn. Hadden er op dat moment mensen aanwezig geweest in de ballon, was het een heel ander verhaal geweest”, aldus Herbert Herreman.

Hoe het nu verder moet en of er een nieuwe ballon komt, is vooralsnog koffiedik kijken. Hoe dan ook heeft dit een enorme impact op de club. “Sowieso zit ons winterseizoen er hierdoor op”, zegt Herreman. “En dat is heel erg jammer voor alle leden van onze club. Daarnaast is het ook nog niet zeker of we naar volgend jaar toe een oplossing gaan vinden, want het is de bedoeling dat er overdekte velden komen naast waar de velden nu komen. Ik ga nu met de stad bespreken wat er mogelijk is. Eens het wat beter weer is, kunnen we die velden gelukkig nog gebruiken zonder de luchtdrukhal erover.”

Ook sprong het glas van één van de padelkooien. “Al is dat op zich het minste. Een nieuw glas erin en het is opgelost. Hier en daar zit er ook nog wat speling op de constructie, maar ook dat kan vrij makkelijk terug vastgezet worden. De grootste kost is de luchtdrukhal”, besluit Herbert Herreman. (TM)