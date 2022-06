24 plattelandsgemeentes krijgen samen 1 miljoen euro voor groene ontmoetingsplekjes

Er werden 24 West-Vlaamse plattelandsprojecten voor 1 miljoen euro goedgekeurd door de Provincie. Het gaat steeds over initiatieven om ontmoetings- en ontspanningsplaatsen te creëren of op te waarderen. Van parken en bosjes tot speelpleinen en troosttuinen.

Focus op recreatie

In het najaar van 2021 werd een oproep gelanceerd in het kader van het Herstelfonds. Dit fonds werd opgericht met Europese middelen in de nasleep van de coronacrisis met als doel om publiek toegankelijke ruimtes te creëren waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Er kwamen 90 ideeën en 34 concrete projectaanvragen binnen, waarvan er 28 werden goedgekeurd door de Provincie. Door de beperkte middelen, 1.096.806 euro, zullen echter slechts 24 projecten effectief financiële steun ontvangen. Het gaat telkens over maximaal 65 procent van de totale kostprijs.

Natuur en recreatie staat in elk project centraal, maar elke gemeente kiest voor een andere invulling. In onderstaande tabel vind je het overzicht terug.





Reservelijst

De goedgekeurde projecten die geen financiële steun ontvangen, komen op een reservelijst te staan. De Provincie hoopt dat deze projecten in de toekomst toch nog steun kunnen krijgen. Het gaat om de aanleg van een zorgtuin in Langemark-Poelkapelle, een trage weg van Ooigem naar Bavikhove, het plaatsen van zitbanken op de site Polderwind in Zuienkerke en het aanleggen van belevingsplekken aan de industriezone de Bramier in Menen.