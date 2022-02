22 erven in Westhoek beplant met streekeigen bomen en struiken

In Alveringem, Lo-Reninge en Veurne nemen 22 inwoners deel aan een erfbeplantingsactie van de ruilverkaveling Sint-Rijkers. De deelnemers krijgen een subsidie om hagen, heggen, houtkanten, bomenrijen en boomgaarden aan te planten.

In totaal gaan via deze actie deze winter meer dan 10.000 stuks streekeigen plantgoed de grond in. Als dank voor hun medewerking ontvangen de deelnemers deze week een potje appelmoes van reinettes die in de Westhoek zijn gekweekt.

Beplantingsplan

Een mooi beplant erf of een mooi beplante tuin is een lust voor het oog en zorgt voor een aangename woon- en werkomgeving. Om landbouwers en particulieren te ondersteunen bij de beplanting van hun erf of tuin, lanceerde het ruilverkavelingscomité Sint-Rijkers een erfbeplantingsactie.

In overleg met elke deelnemende eigenaar maakte een landschapsdeskundige van de Vlaamse Landmaatschappij (het secretariaat van het ruilverkavelingscomité) kosteloos een beplantingsplan op. De ruilverkaveling subsidieert de aanplant voor 80 %, waardoor de eigenaars hun tuin of erf aan een gunstige prijs kunnen vergroenen.

De sociale ondernemingen vzw de Groene Kans en vzw Duinenwacht voeren de erfbeplantingsplannen uit. In totaal planten ze 10.738 bomen en struiken aan: 729 heesters, 6584 stuks bosgoed, 3163 haagplanten en 262 bomen. Op enkele erven wordt ook een poel aangelegd.

Veurnse reinette

De ruilverkaveling promoot de aanplant van streekeigen bomen en struiken. Bij acht eigenaars die fruitbomen wilden planten, is gekozen voor een oud en streekeigen appelras, de Veurnse reinette.

Om alle deelnemers van de erfbeplanting en de werknemers van de aannemers te bedanken voor hun inzet en enthousiasme, geven medewerkers van de Vlaamse Landmaatschappij hen deze week een potje appelmoes van reinette-appels.

Ecologische leefomgeving

Ze dragen door hun medewerking bij aan een groener, aantrekkelijker omgeving in dit stukje van de Westhoek. Tegelijk bouwen ze mee aan een meer ecologische leefomgeving.

De erfbeplantingactie heeft een totale kostprijs van 123.000 euro. Het Vlaams Gewest betaalt 80 % of 98.373 euro. De deelnemers betalen de overige 20 %.Tegen eind maart zullen alle tuinen en erven afgewerkt zijn.

Ruilverkaveling

De ruilverkaveling Sint-Rijkers is een inrichtingsproject waarbij de gronden van landbouwers geruild zijn met het oog op een meer efficiënte landbouw. Bijna 1000 eigenaars en gebruikers van gronden in een zone van 1.855 hectare in Alveringem, Lo-Reninge en Veurne zijn erbij betrokken.

Tegelijk wordt via de ruilverkaveling gewerkt aan meer verkeersveiligheid, opwaardering van het landschap en een betere milieukwaliteit.