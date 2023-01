191 West-Vlaamse acties voor ‘Operatie Proper’ beloond met 140.000 euro: “Subsidies volgens inzet en resultaat van de actie”

224 nWest-Vlaamse scholen en verenigingen hebben zich vorig jaar opnieuw massaal ingezet voor ‘Operatie Proper’. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) uit Wingene opvroeg bij minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA). “Dat toont duidelijk dat West-Vlaanderen zich blijft engageren voor een proper leefmilieu en moet alleen maar aangemoedigd worden.”

‘Operatie Proper’ is een project van de Vlaamse Overheid, waarbij scholen en verenigingen zich inzetten tegen zwerfvuil. Ze kunnen acties organiseren en worden daarvoor beloond met een bedrag, dat varieert tussen de 500 en 975 euro. Daarnaast krijgt het lokale bestuur per voltooide actie een vergoeding van 250 euro. In 2022 werden er 191 acties in West-Vlaanderen opgezet en die werden beloond met een bedrag van 139.475 euro. “Voor 2023 & 2024 werd er opnieuw voldoende budget vrijgemaakt”, vertelt Warnez.

Betaald volgens eindresultaat

Het project en de beloningen werden sinds het ontstaan grondig hervormd. Het online platform werd gebruiksvriendelijker en er wordt ook meer uitleg over de actieplannen en tips gegeven. Elke deelnemer kan ook zelf actiepunten meegeven en zo zelf hun traject invullen.

“De subsidies worden niet meer uitgedeeld op basis van het aantal deelnemers van de actie, maar op basis van het eindresultaat”

En ook de berekening van de beloning werd aangepast op vraag van de lokale besturen en deelnemende verenigingen en scholen. Het wordt nu niet meer berekend op basis van het aantal deelnemers, maar wel op basis van de inspanningen en het eindresultaat. Want de verhouding tussen de grootte van de deelnemende groepen en de beloning was scheefgetrokken. “Die hervorming zorgt voor een eerlijkere verdeling. Met de nieuwe voorwaarden zullen kleine groepen, die zich goed inzetten beter beloond worden”, besluit Warnez.