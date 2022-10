182.000 extra bloembollen zullen in Kortrijk voor meer kleur en biodiversiteit zorgen

De stad Kortrijk wil dit najaar de biodiversiteit opnieuw een duwtje in de rug geven door op verschillende pleinen en bermen duizenden bloembollen te planten. 181.950 bloembollen om exact te zijn, die in het voorjaar zullen zorgen voor kleurrijke bloemenvelden in de stad, maar vooral in de deelgemeenten.

De bloembollen werden in de week van 17 oktober geplant. Dat gebeurde machinaal door Bloembollen Vanacker uit Hulste op dertien locaties, goed voor zo’n 2.600 vierkante meter bloemenvelden.

“Samen met de bloembollen die in het najaar van 2021 werden geplant, staken we de voorbije twee jaar al 324.000 bloembollen in de grond op 22 locaties in de stad en in de deelgemeenten. Een totale investering van 59.000 euro. Meer biodiversiteit, meer kleur, meer sfeer. Het wordt een mooi schouwspel komend voorjaar”, aldus Stephanie Demeyer, schepen van Groenonderhoud.

24 soorten

Er werd gekozen voor een variatie aan 24 soorten bloemen- en kruidensoorten die winterhard zijn en natuurlijk wild ogen. Ze komen ook elk jaar terug en vermeerderen zichzelf. Meer specifiek gaat het om verschillende soorten krokussen, narcissen, sierui, sierknoflook (trommelstokje), sneeuwroem, prairielelie, winterakoniet, boshyacint, druifhyacint en zomerklokjes. Door de combinatie van soorten met verschillende bloeiperiodes zullen er bloemen te zien zijn van februari tot juni.

“De bloembollen zorgen niet alleen voor meer kleur en sfeer tijdens het voorjaar, maar ze zijn ook belangrijk voor de biodiversiteit in een stedelijke omgeving. Zij zorgen bijvoorbeeld voor nectar voor insecten op een moment dat er nog niet veel andere planten en bloemen in bloei staan”, weet Bert Herrewyn, schepen van Natuur en Biodiversiteit te melden.

Alle locaties waar bloembollen worden geplant zijn ook ByeByeGrass-zones waar het hele jaar door extensief maaibeheer wordt toegepast. Door het gras minder te maaien krijgen andere kruiden en bloemen de kans om te groeien.

Experiment

Wegbermen, parken en tuinen zijn belangrijke eilandjes in de stad voor vogels, kleine zoogdieren en insecten. Zeker voor bestuivende insecten zijn deze groene plekken van groot belang. Zo’n 350 soorten bijen en hommels, 200 soorten zweefvliegen en talrijke andere soorten insecten vinden hier hun plaats. In de Wilfried vancraeyneststraat in Heule vindt een experiment plaats om nog meer biodiversiteit te bekomen. Daar worden de bloembollen gecombineerd met het inzaaien van een inheems bloemmengsels (onder andere klaproos, ruige anjer, ganzenbloem, knoopkruid, duizendblad en esparcette).