17 meters en peters moeten dierenverwaarlozing bestrijden: In beurtrol voor vier ezels zorgen

17 meters en peters zullen zich voortaan bekommeren om het welzijn van de vier ezels die permanent vertoeven in de Groene Long. Het peter- en meterschap werd gevierd met een drink, iets dat de gemeente jaarlijks wil herhalen als beloning voor hun inzet.

Leila, Lola, Mia en Isidoor zijn vrijdagavond voorgesteld aan hun meters en peters. Het was echter niet meteen liefde op het eerste gezicht, gezien de viervoeters geregeld ervoor kozen om de andere kant van de weide op te zoeken toen hun meters en peters wat te dicht in hun buurt kwamen. Toch is het de bedoeling dat de vier ezels hun meters en peters in de toekomst wat meer gaan vertrouwen, gezien de 16 aangestelde vrijwilligers in een beurtsysteem de dieren gaan verzorgen.

Exclusief recht

“Op de oproep die we lanceerden een tijdje terug toonden zo’n 24 personen hun interesse”, vertelt Jille Holvoet van de Kuurnse groendienst. “Uiteindelijk haakten enkele personen af, waardoor er 17 vrijwilligers overbleven. Wie zich kandidaat stelde tekende ondertussen een vrijwilligersovereenkomst. Deze overeenkomst biedt elke vrijwilliger het exclusieve recht om de weide waarop de dieren zitten te betreden. Daarnaast engageert elke vrijwilliger zich om via een beurtrol de dieren te verzorgen. Tijdens de zomer houdt dit onder meer in dat wie van dienst is, de dieren op regelmatige tijdstippen voorziet van vers water en tijdens de wintermaanden voorziet van extra voedsel. Daarnaast wordt ook verwacht van de meters en de peters dat ze eveneens bij hun bezoek een extra oogje in het zeil houden voor mogelijke vreemde voorwerpen die zich bevinden op de weides waar de dieren verblijven. Uiteraard stelt de gemeente voor de vrijwilligers het benodigde materiaal ter beschikking”, aldus Jille.

Leila, Lola, Mia en Isidoor in hun habitat. (foto BRU) © BR1 BRU

Specifieke verzorging

Een van de aangestelde meters is Charlotte Matton (11), die op een boogscheut van de Groene Long woont. “Ik hou enorm veel van dieren”, opent Charlotte. “Toen ik een wandeling maakte in de Groene Long en ik er iemand ontmoette die zich al geregistreerd had om peter te worden, was ik meteen verkocht. Zelf doe ik al drie jaar aan paardrijden. Voor en na het paardrijden krijgen de paarden een specifieke verzorging. Ik weet dus heel goed welke behoeften hoefdieren hebben en ben dan ook heel blij dat ik eveneens mijn steentje kan bijdragen om de vier ezels mee te helpen verzorgen. Laat ons zeggen dat Leila, Lola, Mia en Isidoor een beetje de vervangers zijn voor het paardje dat ik zelf niet heb”, lacht Charlotte.

Als dank wil de gemeente Kuurne jaarlijks een ezelsdrink voorzien voor de 17 vrijwilligers. (BRU)