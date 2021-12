160 gezinnen planten 600 nieuwe geboortebomen

Op zaterdag 4 december kwamen iets meer dan 160 gezinnen afgezakt naar een open stuk grasland in het natuurdomein Hoogveld in Veldegem voor de aanplanting van het geboortebos.

Het waren de kinderen, geboren tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2020, die uitgenodigd werden om samen met hun ouders en grootouders hun boom te komen planten. Het aanplanten van geboortebossen of dreven is voor de gemeente Zedelgem een traditie geworden.

“Het is nu het 15de jaar dat we geboortebomen aanplanten en voor het zevende jaar op rij in Hoogveld. De kinderen die nu geboren worden, zijn onze toekomst. We willen voor hen dan ook een omgeving garanderen die duurzaam is. Later zal het fijn zijn om terug te blikken naar hun boom. Net zoals een kind deel uitmaakt van een gezin, een familie zal hun boom, samen met andere bomen, struiken en planten bijdragen tot ons welzijn en dat van de komende generaties”, vertelt burgemeester Annick Vermeulen.

Sterrekindjes

Voor de eerste maal zijn ook twee ouderparen uitgenodigd van sterrenkindjes Emmy Declercq uit Veldegem en Liv Vereecke uit Aartrijke om voor hun sterrekindje een boom aan te planten. De vraag was gekomen van Kaster en Amina Declercq – Stubbe die op 29 januari hun dochtertje Emmy Verloren.

“We hebben toen beslist dat we Emmy willen blijven herinneren zoals andere kinderen, ondanks het feit dat we haar nooit zullen zien opgroeien. We zijn dan ook blij dat we de steun van de gemeente Zedelgem krijgen om hier aanwezig te zijn en ook een boom kunnen aanplanten voor ons Emmy. We hebben aan haar boom een wolkje, het symbool van de organisatie Boven de Wolken, opgehangen met haar naam erop.”

Burgemeester Vermeulen pikt in: “We hebben eigenlijk niet lang moeten nadenken over deze vraag. Ik weet hoe moeilijk het is om een kind te verliezen en als we vanuit de gemeente met deze uitnodiging en een geboorteboom maar en klein stukje kunnen bijdragen bij het verlies van een sterrenkind vind ik dat we daar de komende jaren blijvende aandacht aan moeten en zullen besteden.”

600 bomen

“We hebben dan ook doelbewust een oproep gelanceerd in het gemeentelijk infoblad voor de ouders van sterrenkinderen, want vanuit Torhout of Brugge krijgen we geen info door over stil geboren kindjes. We kunnen zhen ook niet zelf aanschrijven maar zullen hun aanvraag om ook voor hun kind een geboorteboom aan te planten positief beantwoorden. Ik kan deze ouders enkel maar vragen om zich kenbaar te maken bij de gemeente.”

Het nieuw stukje bos dat werd aangeplant bestaat naast wintereik en zware els, die op termijn zullen uitgroeien tot kanjers van 20 meter en meer, uit kleinere streekeigen bomen zoals vuilboom, rode kofnoeltje, Europese vogelkers, gelderse roos, éénstijlige meidoorn en lijsterbes. In het totaal werden meer dan 600 aanplantingen gedaan.

(GST)