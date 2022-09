15de editie Natuurfestival gaat ‘Puur Natuur’

Na twee jaar Natuurfestival in een coronajasje trekt het provinciaal bezoekerscentrum Duinpanne voor de 15de editie weer alle registers open. Met het thema ‘Puur Natuur’ is het de bedoeling om helemaal ‘back to the roots’ te gaan en de natuur te beleven zoals onze voorouders.

De namen van de vier themadorpen klinken een beetje mysterieus, maar ook avontuurlijk: Adrena Line, Crea Tuur, Kok Erel en Win Dust. Centrumleider Emanuel Demey vertelt wat er op 1 oktober te beleven valt. “Het is echt een dag vol uitdagende activiteiten met het accent opback to basics. Dit jaar werken we met een bucketlist waaruit kinderen kunnen kiezen en deelnemen aan een heleboel avontuurlijke en creatieve workshops. Voor elke activiteit krijgen ze een stempel op hun bucketlist. Op basis van het aantal afgevinkte activiteiten krijgen ze een beloning. Daarvoor krijgen ze vier uur de tijd. Dit jaar is er geen centraal podium voor optredende artiesten, maar het centrale plein wordt wel een echte feestplek, met vier themadorpen, waarbij Win Dust – met hapjes en drankjes – zich op het middenplein bevindt. In het dorp Adrena Line kun je een deathride maken vanop een duin, over slacklines wandelen, in een boom klimmen… Dorp Crea Tuur zal alle creatievelingen aantrekken en in Dorp Kok Erel bak je broodjes op een vuurtje dat je zelf moet aanmaken. Uiteraard is er de hele namiddag animatie, met rondtrekkende bands, op een vierkante-meter-kar. Ook Nautilus, een vuurspuwende duikboot, trekt rond op het domein.” Naar jaarlijkse traditie worden ook de prijzen van de vakantiezoektocht uitgereikt. “Dit jaar telden we 2.800 ingeschreven formulieren, waarvan er 1.600 juist werden ingevuld”, geeft Emanuel nog mee. “De opbrengst schenken we aan een goed doel voor kansarmen van Music For Life.”

BK Broodpudding

Voor de derde keer wordt ook het BK Broodpudding op de dag van het Puur Natuur-festival georganiseerd. “Inschrijven kan tot de avond ervoor”, zegt Emanuel. “De deelnemers mogen geen professionele koks of bakkers zijn. Tussen 13.30 en 15.30 uur laten ze hun alcoholvrije broodpudding proeven door de proefessionele jury. De winnaar wordt rond 17 uur bekendgemaakt. Het Natuurfestival wordt georganiseerd in samenwerking met het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid en de gemeente De Panne.

Praktisch: 1 oktober van 13 tot 18 uur – Olmendreef 2, De Panne. Puur Natuur-festival is gratis. Info op https://www.west-vlaanderen.be/natuurfestival