150 extra bomen in Poperinge dankzij kleine Keikopjes

De baby boomplantdag voor alle kindjes die in 2020 of 2021 geboren werden kon dit weekend eindelijk plaatsvinden. Door coronamaatregelen moest deze meermaals uitgesteld worden. In totaal kwamen 145 gezinnen een geboorteboom op de hoek van de Helleketelweg en de Stoppelweg planten.

“Tijdens vorige edities konden de deelnemers bij een lekker ontbijt kennismaken met de verschillende stadsdiensten en initiatieven voor gezinnen met kinderen. Na enkele keren uitstel omwille van de coronamaatregelen, speelt de stad nu op veilig met een alternatief”, zegt schepen Ben Desmyter (CD&V).

“Alle gezinnen kregen bij het boomplanten een lokale aperobox mee, om thuis gezellig te smullen en te klinken op de geboorte van hun Keikopje. Bij die box hoort natuurlijk ook het echte ‘Keikopje’-slabbetje.”

Ouders schreven zich per tijdslot in en konden tussen verschillende boomsoorten kiezen: een kleinbladige linde, een zomereik of een boskers. “Ook als je zelf niet aanwezig kan zijn, kon je je keuze opgeven. 14 gezinnen laten zo ook een boom voor hun kindje planten.