1.200 bomen voor het speelbos in Vichtestraat

Een honderdtal enthousiastelingen plantte zondag 1.200 bomen aan in het speelbos ter hoogte van het KSA-lokaal in de Vichtestraat. Een initiatief van BOS+ in samenwerking met de gemeente Deerlijk, Regionaal Landschap Leie en Schelde en KSA Tijlsbond Deerlijk.

“De aanplant is een gevolg van onze belofte om voor elke deelnemer van de Klimaatmars in december 2023 één vierkante meter bos te planten”, verduidelijkt communicatiemedewerker van Bos+ Quinten Tackaert. “Tijdens de klimaatmars waren 25.000 deelnemers. Dit betekent 2 hectare 50 are bos. Daarvan was 3.400 vierkante meter voorzien in Deerlijk en 21.600 vierkante meter in DR Congo met onze partner Faja Lobi.”

Klimaatcrisis

“Door de overstromingen die de provincie West-Vlaanderen teisterden in januari van dit jaar, waren we genoodzaakt het planten uit te stellen tot het volgende plantseizoen, dat nu van start gaat. Deze situatie bewijst nog maar eens de toenemende impact van de klimaatcrisis. Meer en meer worden we geconfronteerd met extreme weerfenomenen die zware gevolgen hebben voor de natuur en onze voedselproductie. Bossen en bomen kunnen hier een tegengewicht aan bieden, maar ook zij voelen de gevolgen van de klimaatcrisis. Een ambitieus klimaat- en natuurbeleid is meer dan ooit nodig.

“Het planten hebben we twee keer moeten uitstellen. De overvloedige regenval leidde tot een hoge grondwaterstand en de nabijgelegen Wijmelbeek kon het water niet tijdig afvoeren. Het perceel overstroomde en lag er veel te nat bij. Een te natte bodem maakt aanplanten heel moeilijk en biedt verre van ideale startcondities voor de jonge boompjes. Uitstel is echter geen afstel. Vandaag planten we 1.200 bomen aan: schietwilg, zachte berk, zwarte els, zwarte populier en fladderiep.”

Gesubsidieerd

“Het speelbos, waarvan de aankoop van de gronden voor 90 procent werd gesubsidieerd door het Agentschap voor Natuur en Bos, ligt tegenover het heem van de KSA en onderging de voorbije periode een mooie transformatie”, vult schepen van Groen Bert Schelfhout aan.

“Onze eigen technische dienst plaatste enkele houten speelelementen. We legden een poel, een wadi en grachten aan. Regionaal Landschap Leie en Schelde droeg de helft van de kosten hiervoor. De omheining in schapendraad werd geplaatst door de sociale tewerkstelling Constructief. Schapen van de kinderboerderij zullen er een zone begrazen. Op het terrein staan er nu totempalen met een ossenkop. Er staat een zitbank in het speelbos, die werd gesponsord via crowdfunding voor enkele overleden Deerlijkse jongeren.” (DRD)