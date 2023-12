Na noodkreet door burgemeesters over wateroverlast in Westhoek volgt 4,3 miljoen euro investering van Vlaams Klimaatfonds

De Vlaamse regering heeft beslist om een extra budget van 4,358 miljoen euro van het Vlaams Klimaatfonds vrij te maken voor investeringen in het IJzerbekken. Die investeringen kaderen in het grotere plan van ‘Weerbare Westhoek’ om scenario’s zoals de zware wateroverlast in november 2023 te vermijden. Er was al een budget vrijgemaakt van 85 miljoen euro en die spaarpot wordt nu nogmaals gespijsd met 4,358 miljoen euro.

De Vlaamse Regering maakt extra snel een budget van 5,358 miljoen euro vrij om te investeren in watergebieden, die de afgelopen jaren getroffen werden. 1 miljoen euro gaat naar de Demervallei en maar liefst 4,358 miljoen euro gaat naar de IJzervallei waar de gevolgen van de grote wateroverlast afgelopen november nog steeds duidelijk zijn. “De watersystemen in de getroffen gebieden moeten aangepakt worden om rampen door wateroverlast of droogte en de bijhorende schade voor mens en natuur zoveel mogelijk te beperken”, stelt minister-president Jan Jambon (N-VA).

Duurzame maatregelen

De taskforce ‘Weerbare Westhoek’ stipte in opdracht van minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) maatregelen uit op korte, middellange en lange termijn. Door het extra budget vanuit het Vlaams Klimaatfonds kunnen een aantal van die vele projecten versneld uitgevoerd worden. In de parktijk zal dit de komende 3 à 4 jaar gebeuren. “Dat geld is hard nodig en zal gebruikt worden om zo snel mogelijk de schop in de grond te steken, waar het meest nodig is”, vult minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) aan.

Specifiek zal er werk gemaakt worden van verlaagde oeverzones bij de Poperingevaart en brede en flauwe oevers bij de Grote Beverdijkvaart. Ook de Bollaertbeek in Ieper zal opnieuw gemeanderd worden en verschillende projectgebieden in de IJzervallei zullen hersteld worden met een wateropbergende functie enzovoort. Door dergelijke ingrepen wil men de structuurkwaliteit van de waterlopen verbeteren, onnodige afvoer beperken opdat de grondwaterstanden minder diep zouden wegzakken.

Volgens de plannen van het Vlaams Klimaatfonds willen ze met deze maatregelen ook CO2 vasthouden en zijn deze ook volgens de principes van het grotere project ‘Blue Deal’.