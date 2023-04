Na drie jaar procederen mogen John en Ingrid hun bos in de Galileistraat in Diksmuide aanplanten: “We hadden geen tegenkanting verwacht”

In de Galileistraat in Diksmuide zullen John Vanoverschelde en Ingrid Nevejan uit Pervijze binnenkort een bos van 1,3 hectare planten. Daarvoor hebben ze een juridische strijd van drie jaar moeten leveren.

Het was met de beste bedoelingen dat Ingrid en John een paar jaar geleden een aanvraag indienden voor de aanplanting van een bos. Tijdens het openbaar onderzoek kreeg het stadsbestuur echter bezwaarschriften binnen. Ook het Departement Landbouw en Visserij gaf een negatief advies. De tegenstanders vreesden een verlaging van de grondwaterstand van de nabijgelegen weiden en akkerlanden. De vogels die zich in het bos zouden nestelen, zouden de graangewassen van de landbouwers kunnen oppikken. Een bos op die plaats zou de waarde van de landbouwgrond doen dalen, stelden ze. Maar John en Ingid kregen uiteindelijk gelijk.

Rijke geschiedenis

“Voor ons gaat het om de geschiedenis van de grond”, reageert John. “Het terrein was vroeger van brouwerij Nevejan. Er graasden paarden die het transport van het bier verzorgden. Wij erfden de grond van de ouders van Ingrid en willen er een unieke plaats van maken waar rust centraal staat in plaats van het te verkopen voor het winstbejag. De Rotary Club zorgt voor de omheining en de aankoop van bomen en struiken. Het ideale plantseizoen is half november.

Om ons te verzoenen met de landbouw zorgen we voor een rand van zes meter voor de begrazing van schapen en nogmaals vier meter lagere struiken voor de vogels en insecten. Het zal jaren duren vooraleer we van een bos kunnen spreken, maar als de bomen voldoende groot zijn stellen we het op afspraak graag open. Het waren drie vermoeiende jaren. Tegenkanting hadden we eigenlijk niet verwacht.” (GUS)