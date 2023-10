N-VA-minister Demir investeert ruim 470.000 euro in rioleringsproject in Diksmuide

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) investeert 471.727,19 euro in een rioleringsproject in de Stokerijstraat en Kapelhoekstraat in Diksmuide. De financiële steun is gericht om er de waterkwaliteit zo snel mogelijk te verbeteren.

“De waterkwaliteit kan ook in Diksmuide nog beter. Vandaag de dag stroomt er nog steeds teveel huishoudelijk afvalwater naar onze waterlopen, met alle gevolgen voor de waterkwaliteit en ons leefmilieu. Vandaar dat minister Demir fors investeert om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in twee straten in Diksmuide”, reageert gemeenteraadslid Koen Coupillie (N-VA) tevreden

De rioleringsgraad in Vlaanderen bedraagt op dit moment 88%. Het gevolg is dat nog te veel ongezuiverd afvalwater wegstroomt naar de waterlopen: beekjes, vijvers, rivieren en de zee. Dat is mede de oorzaak dat slechts 1 van de 195 waterlopen in Vlaanderen in goede staat is. Om die waterkwaliteit grondig te verbeteren maakt minister Demir dit jaar 122 miljoen euro vrij.

Gescheiden rioleringsstelsel

“Elke gemeente in Vlaanderen kon in aanmerking komen voor maximum 2 projecten. Ook Diksmuide diende een dossier in en werd finaal geselecteerd voor financiële steun vanuit Vlaanderen. De totale raming van het rioleringsproject bedraagt 797.457,64 euro.. Daarvan neemt de Vlaamse overheid 471.727,19 euro voor haar rekening. Met deze middelen wordt een gescheiden stelsel aangelegd in het gedeelte van de Stokerijstraat van nummer 1 tot en met 15 en in drie zones van de Kapelhoekstraat”, verduidelijkt Koen Coupillie.

Vlaanderen kan enkel lokale besturen financieel ondersteunen

Vlaanderen is zelf geen rioolbeheerder en kan dus enkel de steden en gemeenten financieel ondersteunen zodat investeringen sneller plaatsvinden. “De budgetten die onze minister Zuhal Demir daarvoor uittrok de voorbije jaren waren nog nooit zo hoog. Dankzij haar inspanningen wordt binnenkort ook in de Stokerijstraat en de Kapelhoekstraat de waterkwaliteit verbeterd en de zuiveringsgraad verhoogd.”, besluit raadslid Coupillie.