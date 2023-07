Mooimakers trekt met ‘peukenbakfiets’ nieuwe zwerfvuilcampagne op gang aan de kust

Via een tour met een peukenbakfiets langs de Belgische kust, geeft Mooimakers deze zomer het startschot van zijn campagne tegen sigarettenpeuken op de grond. Vandaag houdt de bakfiets halt in De Haan, morgen in Koksijde.

‘Wat je weggooit onderweg, kom je zelf ook weer tegen.’ Met die slogan wil Mooimakers ons deze zomer bewust maken van de vervuiling van sigarettenpeuken op de grond: elk jaar komt naar schatting 845.000 ton peuken in de wijde natuur terecht. De Wereldgezondheidsorganisatie stelde ook vast dat de minuscule microplastics uit de filter van sigaretten in dierenmagen en vogelnesten belanden, en zelfs terug te vinden zijn op de bodem van Marianentrog, de diepste geul ter wereld.

Ze vervuilen gemiddeld 100 liter water. Daarbij komt dat sigarettenfilters allesbehalve biologisch afbreekbaar zijn. Pas na 10 tot 15 jaar blijft er schijnbaar niks meer van over, maar schijn bedriegt. Want het plastic dat de filters bevatten, is dan niet echt ‘vergaan’, het is afgebroken tot microplastics. De micro- en nanoplastics zweven als minuscule deeltjes rond in het water, waardoor ze in de magen van vissen en andere waterorganismen terechtkomen.

Verandering in trend

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) bevestigt dat 41% van het ingezamelde aantal stuks zwerfvuil bestaat uit sigarettenpeuken. Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort, trekt daarom met een bakfiets langs de Belgische kust om rokers aan te sporen om hun peuken achter te laten in de peukenbakfiets.

Ze krijgen ook een zakasbakje. Mooimakers hoopt op deze manier mensen te sensibiliseren dat peuken niet op de grond horen of in het rioolputje, maar ze op de correcte manier weg te gooien. “We voelen ons als Vlaams initiatiefnemer tegen zwerfvuil en sluikstort verantwoordelijk om rokers erop te wijzen dat peukenafval in de natuur een groot probleem is. Met deze bakfiets kunnen we deze zomer mensen sensibiliseren en hen aanspreken over de schade van sigarettenpeuken. Tijdens de zomermaanden vertoeven tenslotte heel wat vakantiegangers aan de zee, dat is het ideale moment om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Zo brengen we hopelijk snel verandering in deze trend”, zegt woordvoerder Jan Verheyen.

Combinatie sensibiliseren en handhaven

De bakfiets arriveert deze zomer niet enkel in De Haan en Koksijde, maar bezoekt tal van kuststeden. In juli fietst de bakfiets onder meer door Middelkerke en Oostende, in augustus kan je hem tegenkomen in Bredene, De Haan-Wenduine, Blankenberge, Zeebrugge en Knokke-Heist. Naast sensibilisering, zet OVAM deze zomer ook in op de handhaving van zwerfvuil. De anonieme zwerfvuilhandhavers hebben de bevoegdheid om overtredingen vast te stellen wanneer ze iemand betrappen op het weggooien van een peuk, een blikje of ander afval op straat.

“Uit onderzoek van Mooimakers en OVAM blijkt dat de combinatie van sensibiliseringscommunicatie en handhaving een positief effect heeft op de hoeveelheid zwerfvuil. Vandaar dat we deze tweesporen-aanpak deze zomer ook aan de kust toepassen. Uit cijfers van 2022 blijkt dat maar liefst 90% van de overtredingen gaat over het weggooien van peuken”, aldus nog Jan Verheyen.

(WK)