Mooimakers, OVAM en Knokke-Heist ondernemen via peukenbakfiets actie tegen sigarettenpeuken

Meer dan 4.500 miljard sigarettenpeuken kwamen er al terecht in het milieu. Dat klein zwerfvuil zorgt voor een grote milieuproblematiek. Via een tour met een peukenbakfiets langs de Belgische kust in combinatie met zwerfvuilhandhaving geeft Mooimakers deze zomer het startschot van haar campagne tegen sigarettenpeuken op de grond. Op 15 augustus stopt de bakfiets in Knokke-Heist. Bij de bakfiets kunnen mensen hun peuk kwijt en krijgen ze een zakasbakje aangeboden.

De gevolgen van het niet juist weggooien van peuken zijn zorgwekkend, zoals ook de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) vaststelt: de minuscule microplastics uit de filter van sigaretten komen terecht in dierenmagen en vogelnestjes. Ze zijn zelfs terug te vinden op de bodem van Marianentrog, de diepste geul ter wereld. Ze vervuilen gemiddeld 100 liter water. OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) bevestigt eveneens dat 41% van het ingezamelde aantal stuks zwerfvuil bestaat uit sigarettenpeuken. Mooimakers, OVAM en Knokke-Heist ondernemen dus actie!

Sigarettenpeuken zijn schadelijker dan gedacht

“Wat je weggooit onderweg, kom je zelf ook weer tegen.” Met die slogan maakt Mooimakers deze zomer mensen bewust van de vervuiling van een peuk op de grond. Stel je maar eens voor dat je een peuk tussen je tenen krijgt omdat je teenslippers aandoet. Wie een peuk weggooit omdat er geen peukenrecipiënt in de buurt is, denkt misschien dat hij weinig kwaad doet met deze kleine daad. Helaas spreken de cijfers dat tegen: volgens de WHO zou niet minder dan twee van de drie opgerookte peuken in onze omgeving terechtkomen.

Uit onderzoek van OVAM blijkt ook dat 41% van het aantal ingezamelde stuks zwerfvuil bestaat uit sigarettenpeuken. In gewicht is dit minder dan de helft, maar zelfs dan blijft de impact groter dan je je kan voorstellen. Met 3,4 g filtergewicht per pakje sigaretten, spreken we over naar schatting 845.000 ton peuken dat jaarlijks wereldwijd in de wijde natuur terechtkomt.

En route met de bakfiets richting sensibilisering

Met een bakfiets trekt Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG, langs de Belgische kust om rokers aan te sporen om hun peuken achter te laten in de peukenbakfiets. Daar krijgen ze bovendien een zakasbakje waar ze hun peuken op de juiste manier kunnen wegdoen.

We spreken over naar schatting 845.000 ton peuken dat jaarlijks wereldwijd in de natuur terechtkomt

Mooimakers hoopt op deze manier mensen te sensibiliseren dat peuken niet op de grond horen of in het rioolputje, maar ze op de correcte manier weg te gooien. Deze bakfiets met een missie arriveert deze zomer niet enkel in Knokke-Heist, maar bezoekt tal van kuststeden. In de maand augustus kom je de bakfiets tegen in Zeebrugge, Bredene, De Haan-Wenduine en Blankenberge.

Wie niet horen wil, moet voelen

Naast sensibilisering, zet OVAM deze zomer ook in op de handhaving van zwerfvuil. De anonieme zwerfvuilhandhavers hebben de bevoegdheid om overtredingen vast te stellen wanneer ze iemand betrappen op het weggooien van een peuk, een blikje of ander afval op straat.

“Uit onderzoek van Mooimakers en OVAM blijkt dat de combinatie van sensibiliseringscommunicatie en handhaving een positief effect heeft op de hoeveelheid zwerfvuil. Vandaar dat we deze tweesporen-aanpak deze zomer ook aan de kust toepassen”, aldus Jan Verheyen. “Uit cijfers van 2022 blijkt dat maar liefst 90% van de overtredingen gaat over het weggooien van peuken.”