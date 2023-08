Mooimakers met bakfietsactie in De Haan en Zeebrugge tegen de vele sigarettenpeuken op de grond

Meer dan 4.500 miljard sigarettenpeuken kwamen er al terecht in het milieu. Dat klein zwerfvuil zorgt voor een grote milieuproblematiek. Via een tour met een peukenbakfiets langs de Belgische kust in combinatie met zwerfvuilhandhaving geeft Mooimakers deze zomer het startschot van haar campagne tegen sigarettenpeuken op de grond. Op 11 augustus stopt de bakfiets in De Haan, op 12 augustus in Zeebrugge.

De gevolgen van het niet juist weggooien van peuken zijn zorgwekkend, zoals ook de Wereldgezondheidsorganisatie vaststelt: de minuscule microplastics uit de filter van sigaretten komen terecht in dierenmagen en vogelnestjes. Ze zijn zelfs terug te vinden op de bodem van Marianentrog, de diepste geul ter wereld. Ze vervuilen gemiddeld 100 liter water.

Zwerfvuil

OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) stelt dat 41 procent van het ingezamelde aantal stuks zwerfvuil bestaat uit sigarettenpeuken. Bijgevolg ondernemen Mooimakers, OVAM, De Haan en Zeebrugge actie.