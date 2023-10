Mooimakers gehuldigd

De gemeente heeft naar jaarlijkse gewoonte een dankmoment voor de Mooimakers georganiseerd. Tijdens die samenkomst in Sport’O’Bello reikte het bestuur voor het eerst een Groene Pluim uit, aan de SVMooimakers van SV Moorslede.

Zwerfvuil is overal een groot probleem. Gelukkig zijn er in Moorslede verschillende Mooimakers die vol enthousiasme meehelpen om hun buurt proper te houden. “Vroeger hadden we vooral individuele ruimers. Nu zijn er ook heel wat scholen en verenigingen die zich engageren voor een proper openbaar domein”, aldus een tevreden schepen van Afvalbeleid Sherley Beernaert (STERK).

Scholen en jeugdverenigingen kunnen vanuit Vlaanderen via Operatie Proper aanspraak maken op een mooi subsidiegedrag na het uitvoeren van een jaarplan. “Individuele ruimers en andere verenigingen vallen hiervoor echter uit de boot. Daarom ook dat we met het gemeentebestuur jaarlijks de Mooimakers even in de kijker willen zetten”, aldus de schepen. De actieve Mooimakers werden beloond met een mooi gevulde mand met producten van Mariënstede. “De gebruikers van Mariënstede zijn trouwens ook erg trouwe ruimers.”

Eerste Groene Pluim

De gemeente lanceerde dit jaar voor het eerst de Groene Pluim, waarbij een Mooimaker of een groep Mooimakers extra beloond wordt voor hun inzet. De eerste Groene Pluim werd uitgereikt aan de SVMooimakers, een initiatief ontstaan vanuit voetbalclub SV Moorslede.

Christoph Werbrouck is de trekker van het initiatief: “We hebben al twee mooimaakmomenten georganiseerd. Op een vrije speeldag bleven de gasten van de U17 en U21 niet in hun bed liggen, maar gingen ze zwerfvuil ruimen. Er zijn al ruim negentig vuilniszakken gevuld. Het doel blijft om Moorslede volledig op te ruimen en op die manier de club op een positieve manier te promoten en het belang van de natuur te benadrukken bij de leden. Het initiatief past in een ruimer geheel, waarbij we ernaar streven om meer te zijn dan een voetbalclub die enkel focust op voetbal”, aldus Christoph. (Bert Feys)