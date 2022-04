Mogelijke PFAS-vervuiling in Gistelstraat: “Gemeente wil buurt niet inlichten voor onderzoek is afgerond”

Op de jongste gemeenteraad in Ingelmunster vroeg Vooruit-raadslid Enigo Vandendriessche op welke manier de buurtbewoners van mogelijk met PFAS vervuilde sites ingelicht werden van de maatregelen die er gelden. De gemeente opteert blijkbaar echter om pas te communiceren als de resultaten van die vervuiling bekend zijn.

In Ingelmunster is op drie verschillende plaatsen mogelijke PFAS-vervuiling aangetroffen. Het gaat om het brandweerarsenaal, het gemeentelijke depot en een site in de Gistelstraat. Enkel van het brandweerarsenaal zijn de resultaten al bekend. Hier zijn de maatregelen opgegeven, omdat er geen vervuiling werd aangetroffen. Voor de andere sites blijft het wachten op de resultaten en blijven de maatregelen van kracht.

“Tot mijn verbazing werden de buurtbewoners van de site in de Gistelstraat helemaal nog niet ingelicht”, zegt Enigo. “Sterker nog: de gemeente kiest er naar eigen zeggen voor om te wachten op de resultaten van het onderzoek. Terwijl Vlaanderen net ook maatregelen afkondigt voor sites die nog in onderzoek zijn. Zo mogen geen groenten gegeten worden uit de moestuin en mag er geen grondwater gedronken worden zolang de resultaten niet binnen zijn.”

Voorzichtigheid

“Het is nu aan de gemeente om die maatregelen te communiceren. Maar dat weigert Ingelmunster te doen. Onbegrijpelijk, het gaat hier over de gezondheid van onze inwoners. Het gemeentebestuur moet haar verantwoordelijkheid nemen. Ik hoop dat straks uit het onderzoek zal blijken dat er geen verontreiniging is, en dat de maatregelen opnieuw kunnen worden ingetrokken. Maar zolang het niet duidelijk is pleiten wij voor voorzichtigheid.”

Schepen Jean-Pierre Deven (De Brug) wist te vertellen dat de drie sites waarvan sprake is, de volgende zijn: het brandweerarsenaal, de omgeving van de gemeentelijke werkplaats (depot) langs de Trakelweg en een derde locatie in de Gistelstraat. “Maar deze laatste behoort meer bij het grondgebied van Izegem dan bij Ingelmunster”, zegt de schepen.

Drie soorten

“De overheid onderscheidt drie soorten PFAS-locaties: rode zone (iedere vorm van voeding is verboden), gele zone (locaties waar het onderzoek nog loopt. In afwachting gelden daar algemene no regret-maatregelen) en groene zone (deze zones gelden als niet-verontreinigd met PFAS). Het brandweerarsenaal staat groen gekleurd. Het gemeentelijk depot langs de Trakelweg is ingekleurd als gele zone.”

“Dat komt omdat de brandweer bij het oefenen om grote branden te blussen met schuim dit oefenterrein gebruikt. Er werden stalen genomen en we wachten de resultaten van dit onderzoek af. Rond de werkplaats worden de veiligheidsvoorschriften opgevolgd. Gelukkig is er in de omgeving weinig bebouwing. Zolang er onzekerheid bestaat omtrent deze locatie zijn de compostmeesters op de hoogte dat ze geen eetbare zaken meer moeten aanplanten op het containerpark. Er zijn in Izegem zes locaties bekend, waarvan één ter hoogte van de Gistelstraat. We wachten nog op verdere gegevens.”

Risicokaart

Het raadslid wees de schepen erop dat het grootste deel van de risicozone aan de Ingelmunsterse kant van de Gistelstraat ligt. “Volgens de Vlaamse risicokaart ligt die locatie op het grondgebied Ingelmunster”, zei Enigo Vandendriessche tegen schepen Jean-Pierre Deven. De schepen merkte op dat de bewoners nog niet werden geïnformeerd, omdat LOGO adviseerde om niet overhaast maatregelen te communiceren en dus eerst de resultaten van het onderzoek af te wachten. “Eerst wachten op de correcte resultaten”, reageert schepen Deven, maar daarmee was Enigo Vandendriessche het niet eens. “Onbegrijpelijk, het gemeentebestuur moet zijn verantwoordelijkheid nemen”, besluit Enigo.