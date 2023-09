Mirom deelt bijna 50.000 euro uit aan 66 propere scholen en verenigingen

Ook tijdens het voorbije schooljaar hebben weer honderden leerlingen en leerkrachten uit onze regio, maar ook leiders en leden van jeugdverenigingen, zich ingezet in de strijd tegen zwerfvuil. Dat leverde alvast een nettere buurt op, dinsdagavond werden ze ook nog eens beloond met een mooie cheque.

Afgelopen schooljaar werd de 6e editie van Operatie Proper gelanceerd, een project vanuit Mooimakers. In dit project worden scholen en jeugdverenigingen uitgedaagd om de openbare netheid op hun terreinen en de nabije omgeving aan te pakken door regelmatig op te ruimen en acties te organiseren die afval vermijden. Brengen ze hun actieplan tot een goed einde, dan verdienen ze een beloning tussen 500 en 975 euro. Voor het schooljaar 2022-‘23 vallen 66 propere scholen en jeugdverenigingen in de prijzen. Goed voor een totaalbedrag van bijna 50.000 euro.

De scholen en verenigingen organiseerden heel wat acties op hun doel te behalen. Van klassieke opruimacties, tot investeringen in herbruikbare bekers of nieuwe vuilnisbakken. Maar er zaten ook enkele bijzondere acties bij. Er werden quizzen, affiches, liedjes en filmpjes gemaakt, en de deelnemers kwamen ook uit hun kot. Zo deden de scouts uit Gits een ‘River Upcycling’ tijdens hun zomerkamp en gingen leerlingen van Ter Berken uit Langemark ploggen.

Meer groen of kippen

Om de scholen op gepaste wijze te bedanken voor hun inzet van afgelopen schooljaar, werden de beloningen dinsdag uitgedeeld in het auditorium van Mirom. Er werden 66 cheques uitgereikt. Met dat geld kunnen de scholen en verenigingen investeren in een duurzame toekomst, bv. door wat meer groen te voorzien, kippen te houden of door te investeren in herbruikbare drinkflessen.

Intussen zijn ook de inschrijvingen van start gegaan voor het schooljaar 2023-2024. Scholen en jeugdverenigingen kunnen via de online module op de website van de Mooimakers een actieplan opstellen tot eind oktober.

