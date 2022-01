Minister Demir heft het (water)glas op pilootproject dat brak, zoet en zout water zuivert tot kwalitatief drinkwater

Aan het Nieuwpoortse sluizencomplex De Ganzepoot gaf Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir het officiële startschot voor een uniek pilootproject. De proefinstallatie transformeert zowel zoet, brak en zeewater kwalitatief drinkwater. Drie Vlaamse waterbedrijven sloegen de handen in elkaar om op basis van een innovatief technologisch productieproces een klimaatrobuuste watervoorziening uit te bouwen.

“Dit is een innovatieve mijlpaal waarbij Aquaduin, De Watergroep en FARYS samenwerken aan een uniek proefproject dat na enkele maanden proefdraaien zal worden geëvalueerd”, zegt minister Demir. “Langdurige droogte is een van de gevolgen van de klimaatverandering waarmee we steeds meer te kampen krijgen, zeker in een watergevoelige regio als West-Vlaanderen.

In het kader van onze Blue Deal stellen we 500.000 euro ter beschikking voor nieuwe technologieën om in onze waterbeschikbaarheid te voorzien, ook wanneer dat door de weersomstandigheden niet vanzelfsprekend is. Niemand wil toch meemaken dat je geen douche kunt nemen of dat je geen glas water kunt drinken! En in noodgevallen kunnen we met deze installatie ter hulp schieten bij tekorten in het binnenland.”

Historische locatie

Geert Vanden Broucke, burgemeester van Nieuwpoort en medebestuurder Aquaduin benadrukt het belang van de locatie: “Op deze historische locatie waar in WOI de Duitsers werden tegengehouden door de onderwaterzetting komen 6 waterwegen en de Noordzee samen aan De Ganzepoot, ook het water vanuit Frankrijk. In Vlaanderen beschikken we echter over (te) kleine hoeveelheden zoet water en zien we in dit project een technologische uitdaging als alternatieve bron.”

Johan Verbauwhede (algemeen directeur Aquaduin) legt uit: “De waterbehandeling in deze proefopstelling gebeurt in een container aan de hand van een CCRO-technologie (Closed Circuit Reverse Osmosis), die gebruik maakt van omgekeerde-osmosemembranen. Door deze technologie wordt het zuiveringsproces automatisch afgestemd op de samenstelling van het inkomende ‘voedingswater’.”

Marc Vanden Bussche (burgemeester Koksijde en voorzitter Aquaduin) is enthousiast over de samenwerking met partner Waterleau die de technologie levert. Bart Dewaele (Vicepresident sales): “In deze testopstelling wordt het beschikbare water eerst door een grove zeef gebracht om te verhinderen dat grotere stukken vuil de installatie beschadigen. In een tweede behandelingsstap wordt het water door ultrafiltratiemembranen gepompt om de niet-oplosbare stoffen te verwijderen. Slib, bacteriën en zelfs virussen worden zo veilig uit het water verwijderd. De resterende opgeloste vervuiling wordt verwijderd aan de hand van een omgekeerde osmose-installatie. CCRO behaalt goede rendementen bij verschillende zoutgehaltes en verbruikt ook minder energie.

4 miljoen m3 drinkwater

De grote troef van het concept is dat één technologie verschillende types inkomend water (met een variabel zoutgehalte) kan behandelen. Daarbij wordt de best beschikbare kwaliteit gebruikt: als er voldoende zoet of brak water beschikbaar is, wordt daarvoor gekozen. Bij droogte en waterschaarste kan zout water worden ingezet. Zo blijft ook de ecologische voetafdruk zo laag mogelijk. Door de flexibiliteit van de installatie kunnen de waterbedrijven voor extra bedrijfszekerheid zorgen.”

De drie waterbedrijven investeren samen 300.000 euro in de proefinstallatie die begin januari werd opgestart. De testfase duurt minstens 3 maanden. Daarna kan tegen 2025, op basis van de testresultaten een nieuw waterproductiecentrum ontworpen en gebouwd worden aan de Redanweg, achter de Westfrontsite. Dat zou jaarlijks zo’n 4 miljoen kubieke meter drinkwater kunnen produceren uit een mix van zoet, brak en zeewater voor ruim 30.000 gezinnen.

