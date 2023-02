Milieuraad viert dertigste verjaardag met een debat met Dirk Draulans: “Staan voor torenhoge uitdagingen”

Bij de dertigste verjaardag blikken de leden van de milieuraad in Roeselare terug op het afgelegde parcours. “Maar we kijken ook vooruit naar de torenhoge uitdagingen waarvoor we anno 2023 staan”, zegt voorzitter Jean-Pierre Vyncke. De verjaardag wordt op woensdag 15 februari gevierd met een debat met Dirk Draulans.

Op 15 oktober was het precies dertig jaar geleden dat de installatievergadering van de eerste door de stad erkende Milieuraad plaats vond. “Het was geen eenvoudige start”, legt Jean-Pierre Vyncke uit. “De deelnemers stonden met veel argwaan tegenover elkaar. Voor de ene kon het niet snel genoeg gaan, voor de andere was het bestaan van zo’n nieuwe raad alleen al als vloeken in de kerk.”

“De drie doelstellingen van toen zijn nu nog altijd actueel. We zetten ons in voor de verbetering, behoud en herstel van de natuur, het landschap en de leefkwaliteit. Verder geven we advies aan de overheid over gemeentelijke milieuaangelegenheden alsook over de mobiliteit op het Roeselaarse grondgebied. Tenslotte willen we de bevolking informeren en sensibiliseren.”

“Heel wat van onze voorstellen werden ook goedgekeurd zoals de stadstoelage voor zwaluwnesten onder de luifel van een dak of voor het installeren van een groendak of zonnepanelen. We kwamen zichtbaar naar buiten met onze zwerfvuilopkuisacties. Die vindt dit jaar voor de 25ste keer plaats op zaterdag 18 maart. Jammer dat zo’n actie nog altijd nodig blijft.”

Andere wereld

“Enkele thema’s zijn met de tijd steeds meer gaan wegen op onze agenda. Duurzaamheid is er zo eentje. Het blijft een strijd om de bevolking te doen inzien dat ons klimaat aan een snel tempo verandert en dat we iets moeten doen om de ergste gevolgen te counteren. Bosuitbreiding was een van onze antwoorden. Gelukkig wordt het resultaat meer en meer zichtbaar en wordt het door de bevolking sterk geapprecieerd.”

“Anno 2023 hebben we de indruk dat we in een compleet andere wereld leven”

“Anno 2023 hebben we de indruk dat we in een compleet andere wereld zijn terecht gekomen. Ik hoef dat niet te beschrijven, we leven er allemaal ten volle in en moeten ons aanpassen om, soms in extreme omstandigheden, te kunnen overleven. Ja, zover is het gekomen.”

Denker én doener

“Een pak uitdagingen kwamen op ons af en er volgen er nog, bijna dagelijks. Hoe kunnen we die uitdagingen ombuigen tot kansen? Om ons op die vele vragen te helpen organiseert de Milieuraad op woensdag 15 februari een avond met Dirk Draulans, ook een denker én een doener. Hij zal de focus leggen op de biodiversiteit in onze eigen omgeving. Van hem hopen we te horen wat we zelf kunnen doen, in onze vereniging, in onze wijk. Na de uiteenzetting zal er tijd zijn voor het beantwoorden van vragen van Roeselarenaars. We bieden de aanwezigen ook graag een drankje aan want een verjaardag moet gevierd worden”, besluit Jean-Pierre Vyncke.

(Bart Crabbe/foto SB)

Dirk Draulans op woensdag 15 februari om 19 uur in de Zilverlink, Meensesteenweg 412.